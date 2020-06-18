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高苑科技大學辦學獲肯定　教育部同意新設「智慧科技應用系」110年招生

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▲▼高苑科大學生獲獎無數 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高苑科大師生獲獎無數。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

近年來AI科技普遍應用在各大領域，位在高雄的高苑科技大學有感於AI人工智慧對未來世界的重大影響，期盼能培育AI人才，向教育部申請新設「智慧科技應用系」，目前已獲同意，將於110學年度正式對外招生。

高苑科大師生近5000人，30多年來已培養萬名優質人才投入產業界，受企業經理人肯定，儘管受到少子化的衝擊，去年註冊率仍達到6成以上，教學品質也獲得全校肯定，過去校務評鑑也都是高分通過，近來持續獲得教育部教學卓越計畫以及高教深耕計畫的補助。

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▲▼ 高苑科大學生獲獎無數 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高苑科大師生獲獎無數。（圖／記者黃子倩翻攝）

高苑科大校長趙必孝博士指出，「資訊科技應用已經是世界的潮流，因此，除了剛通過新設的智慧科技應用系外，去年教育部也核准高苑科大設立數位經營管理系以及資訊傳播與行銷系，且已於今年正式對外招生，希望學校辦學能充分結合產業需求，並為學生創造最佳的職場競爭力。」

高苑科大座落在高雄科學園區內，鄰近有3000多家企業。校長趙必孝積極推動創新創意，鼓勵師生投入國際競賽與研發合作，近年參加國際發明展等國際競賽榮獲獎牌超過650面，屢創佳績，校方也致力於教育與產學的結合，以期學生畢業後立即具備充分的就業能力。

▲▼▲高苑科大學生獲獎無數。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高苑科大師生獲獎無數。（圖／記者黃子倩翻攝）

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