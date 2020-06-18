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高雄17歲少女陪白牌司機上摩鐵！隔天離奇亡　母接死訊崩潰：才離家3天

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▲▼高雄一名17歲少女暴斃摩鐵床邊。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄驚傳未成年少女陳屍摩鐵，同宿大叔列嫌疑人。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、林昱萱／高雄報導

高雄市一家汽車旅館發生一起事故，一名17歲少女在房內暴斃，而同宿的一名中年男子被警方列為重要嫌疑人。據了解，少女先前就有多次離家的紀錄，在這次事發之前，就已經離家3日，而該男子的身分為白牌車司機，目前警方正深入調查少女死因。

警方接獲報案指稱，有一名少女陳屍在高雄某間汽車旅館內。此外，警方發現，該名少女衣著完整，而少女的死因不排除是使用過量毒咖啡導致，但可疑的是，現場並沒有找到吸食毒品的器具，現場疑點重重，因此詳細的死因仍有待調查釐清。

據了解，少女日前曾經搭過男子的車，兩人因此而認識，後續都有持續聯絡，兩人相約12日投宿汽車旅館，而男子13日清晨曾經離開旅館，並在返回之後的1小時後報案，而他對此的說詞則是，當初自己是外出買飲料，但辦案人員在現場發現鄭男說詞反覆，因此對他進行調查。另外，少女真正死因仍有待檢剖後進一步釐清，而目前男子則被列為過失致死嫌疑人。

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▲▼高雄一名17歲少女暴斃摩鐵床邊。（圖／記者洪正達翻攝）

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