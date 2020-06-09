瞎！男喝多在禮服酒店大亂鬥　一人頭受創送醫…防疫實名制「全都跑不掉」

記者張君豪／台北報導

9日凌晨台北市大安區知名禮服酒店「香格里拉」發生酒客鬥毆事件，一名在店內消費喝酒醉的張姓男子（30歲）因在店內走廊嘔吐，且對路過的其他消費酒客嗆聲慘遭圍毆，當場被3、4名同店消費者壓在地上痛打，業者趕緊報警，警方獲報後出動大批警力到場維持秩序，並通知119派遣救護車將被打的張姓男子就醫；轄區大安警方調查，發現雙方因喝太多藉著酒意鬧事鬥毆，目前已有一涉案人到案說明，警方將調閱店內監視器約談所有涉案人到案說明。

▲台北市大安區香格里拉酒店發生酒客鬥毆事件造成1人送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市大安區香格里拉酒店發生酒客鬥毆造成1人送醫，轄區敦南所長歐陽俊說明查處經過。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，9日凌晨3時許，位於台北市忠孝東路、延吉街口的禮服酒店「香格里拉」有酒客在店內打群架，張姓被害人從店內慘遭其它4名同店消費、但不同包廂的男子毆打，張男被打的鼻青臉腫不支倒地，動手的眾人則一哄而散。

警方獲報後趕赴店內維安，並根據店內監視器、還有北市政府因防疫執行的消費實名制很快找到其中一名動手酒客，他到案後坦承動手，但強調是因為對方喝酒醉言醉語向他們挑釁，他們覺得太過分才會出手打人。

轄區敦化南路派出所表示，將會傳喚所有動手鬥毆的涉案人到警局說明，目前警方調查發現雙方均有喝酒，研判因酒後衝動才會發生圍毆事件。目前警方已根據酒店業者防疫實名制所登記酒客資料展開追查。

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