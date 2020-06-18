怪異越男大鬧超商還「擄車」扯傷老婦　警攔截圍捕1小時速逮

▲越南男子搶走老婦機車，遭警方盤查逮捕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中驚傳「擄車」事件！越南籍范姓男子18日清晨先到南區某超商「要錢」大鬧，「吐口水」、「追客人」，行徑怪異。他走路發現林姓老婦機車停放路邊且鑰匙未拔，竟上前準備擄車騎走，老婦上前拉扯阻止，手部因此受傷，仍遭得逞騎車逃逸。警方獲報立刻進行攔截圍捕，1小時火速逮人扣車，至於犯案動機等，有待釐清。

今天凌晨5點半左右，第三警分局勤工派出所獲報，南區復興北路、德吉街口有民眾機車遭強行騎走，員警立刻趕到現場，並通報分局線上警網進行攔截圍捕。

▲老婦機車停路邊，鑰匙未拔，遭越籍男子搶走。（圖／民眾提供）

66歲林姓婦人向警方供稱，她當時把車停在路口，人坐在路旁休息。突然一名男子走路經過，疑似看到她鑰匙沒拔，就上前要將機車騎走。她發現立刻上前阻止，還與對方拉扯，結果仍遭強行騎走，她自己右前手臂也受傷。

直到6點42分左右，立德派出所員警在旱溪西路與東門路口發現該名男子正騎著該輛機車，為避免強勢攔車造成衝突，員警改以一般交通違規方式攔車盤查。

「車是誰的？」27歲范姓男子操不輪轉的中文說「車不是他的，是借來的！」，他先辯稱「跟朋友借來騎到這要拿東西」，但不知員警早就識破，最後才坦承車是他騎走，立刻遭帶回派出所。

▲▼越南男子搶機車前大鬧超商，亂吐口水還騷擾客人。（圖／民眾提供）

據了解，范男在擄車前到一家超商大鬧，跟店員「要錢」，還在超商內吐口水，騷擾男客人尾隨。怪異行徑讓民眾拿起手機錄影直說「是不是該打？」、「不要讓他靠近！不知有沒有病」等，所幸未得逞就離開。

第三分局表示，范男沒酒駕，是否有吸毒將採集尿液送驗，目前正等待通譯到場製作筆錄，將依搶奪罪嫌送辦。警方也重申，對於維護社會秩序責無旁貸，針對脫序行為必強勢執法，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

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