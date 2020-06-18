　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蓬佩奧,楊潔篪。（圖／CFP）

▲楊潔篪與蓬佩奧兩年前在北京會面。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪17日與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷會面。大陸外交部發言人趙立堅透露，楊潔篪在對話中闡明了中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。

趙立堅18日上午說明了楊潔篪與蓬佩奧的部分會談內容。楊潔篪在會談中指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方唯一正確選擇，中方致力於同美方一道努力，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益，「希望美方與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，推動兩國關係回到協調、合作、穩定為基調的軌道。」

▲▼2018年6月14日楊潔篪在北京會見美國國務卿蓬佩奧（左）。（圖／達志影像／美聯社）

在台灣問題上，楊潔篪強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移，「中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。」

在涉港問題上，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移，「中方堅決反對美方干預香港事務的言行，堅決反對七國集團外長就涉港問題發表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。」

在涉疆問題上，楊潔篪指出，中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉了新疆安全形勢，有力保障了新疆各族人民的生命權、健康權、發展權。中方對美方簽署「維吾爾人權政策法案」表示強烈不滿，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化努力，停止在反恐問題上搞雙重標準，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

ET快訊
富翁罹癌山中埋「3千萬寶藏」　萬人尋寶5人慘死…贏家開箱後驚
偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯使壞！　主管夫見照片崩潰
分店多卻不顯眼！他納悶「清心誰在買？」　網曝4飲料無敵好喝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

考上頂大遭冒名！她發現12年前「自己」已大學畢業...冒名者花2000買走人生

影／開高速公路一邊直播　他撞車害妻女當場亡「跪屍旁後悔痛哭」

北京嚴格進出管理「阻斷三類人員」　官方強調：沒有封城！

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

人行易綱：上海可在人民幣自由兌換等方面先行先試

北京風險上調至二級！　密切接觸者嚴管「1天2次核酸檢測」

7歲女童看診被發現染菜花！　她委屈哭訴：每晚被爺爺脫下褲子...

中印邊界衝突加劇！　趙立堅強調「形勢穩定、可控」

陸官媒：楊潔篪與蓬佩奧在夏威夷會面「同意落實雙方元首達成的共識」

川普簽署維吾爾人權法案　陸外交部：一切後果由美方承擔！

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

考上頂大遭冒名！她發現12年前「自己」已大學畢業...冒名者花2000買走人生

影／開高速公路一邊直播　他撞車害妻女當場亡「跪屍旁後悔痛哭」

北京嚴格進出管理「阻斷三類人員」　官方強調：沒有封城！

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

人行易綱：上海可在人民幣自由兌換等方面先行先試

北京風險上調至二級！　密切接觸者嚴管「1天2次核酸檢測」

7歲女童看診被發現染菜花！　她委屈哭訴：每晚被爺爺脫下褲子...

中印邊界衝突加劇！　趙立堅強調「形勢穩定、可控」

陸官媒：楊潔篪與蓬佩奧在夏威夷會面「同意落實雙方元首達成的共識」

川普簽署維吾爾人權法案　陸外交部：一切後果由美方承擔！

「錢是我主動給的！」搶運將逼錄這段話逃罪　他再試一次卻踢鐵板

吳佩慈14億豪宅廉價出租　「每坪比公宅還低」圈內人曝原因

無良男師高校廁所針孔偷拍　「一道閃光」嚇壞女學生...他辯：才剛裝1hr

跨性別者被家暴無處去！「一輩子邊緣」自殺後家人不認喪事無人理

台股站穩11500點大關！小漲13點　指數收11548點

「你的大腿要保好」議員張志豪看到留言嚇壞提告　網友無奈被逮：打錯字啦

振興三倍券數位支付回饋方案出爐　經部：官網教學本周六上線

心臟掉到肚子裡！她腹部噗通跳…怕爆送急診　醫：破裂恐致死

斯亞公審買家連三罵「瞎子重大殘疾」！網友看不下去集體開砲：啊不是要善良

10縣市熱到發紅！花蓮極端高溫快飆上39°C　台北也熱到36.7°C

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

餐廳5位員工全中鏢！老闆：顧客快去篩檢

年輕妹出差后莫名其妙怀孕了！竟是…

北京本輪疫情「1號病人」解密

小明父母齊聚疾管署、政院下跪陳情

7歲女童染菜花　被爺爺每晚脫褲

解放軍死傷未知　胡錫進：北京的善意

起床後突然聽不到　醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

浙江油罐車大爆炸！車內2人確認遇難

6同學3天連環羞辱！16歲少女崩潰墜樓亡

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」要美恪守一中

獨／北京班機爆滿？他發照片打臉兒科醫

繼續禁止陸生、陸配子女返台 國台辦這樣回應

她出差喝酒醉倒...一個月後懷孕傻了

更多熱門

相關新聞

陸官媒證實：楊潔篪與蓬佩奧在夏威夷會面

陸官媒證實：楊潔篪與蓬佩奧在夏威夷會面

中共黨媒《人民日報》18日上午報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷舉行對話，雙方同意認真落實兩國元首達成的共識，同意繼續保持接觸與溝通。

美國務院證實　蓬佩奧會楊潔篪

美國務院證實　蓬佩奧會楊潔篪

蓬佩奧、楊潔篪17日在夏威夷會談

蓬佩奧、楊潔篪17日在夏威夷會談

美中關係未來五個月難緩解

美中關係未來五個月難緩解

傳蓬佩奧將會晤中國官員？趙立堅回應了

傳蓬佩奧將會晤中國官員？趙立堅回應了

關鍵字：

楊潔篪蓬佩奧夏威夷

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面