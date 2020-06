波頓《白宮回憶錄》狂曝秘辛！　川普怒批「違法」：我對中國態度最強硬

▲美國總統川普(左)與前國安顧問波頓(右)反目。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國前國安顧問波頓(John Bolton)即將出版新書,內容涉及許多總統川普的秘密對話。川普17日接受訪問時表示,波頓的新書已經「違反法律」,他也將面臨聯邦訴訟。

波頓預計在23日出版新書《大事發生的房間:白宮回憶錄》(The Room Where it Happened,暫譯),內容涉及許多白宮內的秘辛。川普17日接受《福斯新聞》訪問時表示,這本書洩漏了「波頓沒有得到批准的高度機密訊息」,這本書的出版已經違法,他將面臨聯邦訴訟。

川普也強調,他沒有要求中國國家主席習近平幫助連任,「沒有人像我一樣對中國的態度如此強硬。」並特別感謝美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)替他反駁此事。

波頓在新書中透露,川普與習近平2018年12月1日再布宜諾斯艾利斯會面時,習近平在晚宴上說希望與川普再合作6年,川普回答,有人說美國總統兩屆任期限制的憲法規定應該廢除。習近平接著說,美國選舉太多,他不希望別人取代川普。川普隨即點頭表達認同。

Trump on Bolton:



“He broke the law. … It’s highly classified information and he did not have approval.”



On April 27, an NSC official said the book did not contain classified information.



Days later, the Trump administration ordered another review.https://t.co/ILLMiJgPP6 pic.twitter.com/VMNH8XG8nx