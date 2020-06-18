娶了大女兒「又與小女兒糾纏」　他氣炸一槍殺了渣女婿！

▲憤怒的岳父持獵槍將女婿殺害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江大興安嶺鐵帽山村近日突發一起血腥命案，鄭姓男子手持雙筒獵槍殺害董姓女婿，隨後逃入深山當中，而這悲劇的背後，竟是因為董男與鄭男的2個女兒有著複雜的「感情糾纏」。

▲警方進行拉網式搜山。（圖／新浪新聞）

綜合陸媒報導，鄭男的大女兒嫁給了董男，然而這位女婿卻又與他的小女兒有感情糾葛，這讓他相當不滿，甚至懷恨在心，直到6月13日，忍無可忍的鄭男拿出雙筒獵槍，將董男直接射殺致死，隨後逃入深山中。

命案發生後，警方發佈通緝令，稱兇嫌「很危險」，且有較強野外生存能力，可能攜帶兇器，對提供重大線索直接抓獲嫌疑人的有關人員，給予人民幣10萬元獎勵，並予保密。警方對附近山林進行近50個小時的拉網式搜索，15日成功在呼瑪縣三卡鄉將鄭男緝捕歸案。

▲鄭某被逮捕。（圖／新浪新聞）

消息傳出後引發網友熱議，不少人認為，雖然殺人犯法，但是對這種混蛋，鄭男的舉動沒什麼錯，「父親保護自己女兒們，是本能」、「這男的是姐姐妹妹都不放過啊，岳父也不放過你」、「死有餘辜，老父親威武」、「太好色沒好下場」。但也有網友指出，雖然父親保護女兒是人之常情，但方式錯了觸犯了法律。