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NCC柔性勸導！5大有線電視集團中止與「陸資色彩」愛奇藝合作

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▲▼凱擘、台固有線系統5月份公告結束與愛奇藝合作。（圖／翻攝台固系統台）
▲凱擘、台固有線系統5月份公告結束與愛奇藝合作。（圖／翻攝台固系統台）

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）17日表示，有關「愛奇藝、騰訊上架有線電視機上盒」，NCC於第一時間向凱擘、台固、中嘉、TBC、台數科等5大有線電視業者求證，已確定有線電視系統沒有與違反兩岸人民關係條例等法規之OTT-TV業者合作。

凱擘、台固等有線系統去年推廣A1 BOX 有線+OTT TV平台時，即與愛奇藝合作過，NCC表示，業者已了解愛奇藝目前於台灣並未合法，凱擘、台固等 系統已於今年5月底公告結束合作，已全面下架完畢。除此之外，系統業者也接到NCC官員「柔性勸導」，勿與未合法業者合作，後續推出OTT服務的中嘉、TBC都未在內建選單上提供愛奇藝。

▲▼凱擘大寬頻與各家OTT業者宣布A1開放平台服務正式啟動。（圖／凱擘大寬頻提供）
▲凱擘大寬頻與愛奇藝去年開始的合作案已宣布中止。（資料照片／凱擘大寬頻提供）

除此之外，NCC表示已於今年5月15日邀請廣告業者與會，商討如何處理愛藝奇、騰訊ＷeTV在台違反兩岸人民關係條例等法規從事廣告活動，會議中陸委會已說明OTT TV 服務非屬兩岸條例第34條規定許可之事項，而廣告業者均表達願意配合政府之法令政策，因此NCC目前朝行政指導方式處理，希望先求業者之自律合作。

此外，倘中國OTT-TV業者並非與廣告業者，而是與各地方政府或其他行業合作，則需由兩岸人民關係條例之主管機關陸委會召開跨部會(機關)協商會議，若有少數業者仍執意違反兩岸人民關係條例，即由各機關合作、依法查處。

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