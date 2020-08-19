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9月3日之後可連線香港看愛奇藝！NCC：台灣觀眾不需翻牆

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▲▼ 《以家人之名》譚松韻無尾熊抱宋威龍 。（圖／愛奇藝提供）
▲目前正在愛奇藝、WeTV熱播的陸劇 《以家人之名》（圖／愛奇藝提供）

記者陳世昌／台北報導

愛奇藝、WeTV等大陸OTT TV被列入「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，9月3日生效後，台灣業者不得再代理或提供其服務，NCC(國家通訊傳播委員會)19日強調，台灣是民主自由國家，不會封網或屏蔽愛奇藝。

NCC發言人翁柏宗表示，台灣沒有下架愛奇藝的問題，因為它的伺服器是放在香港，台灣也不會去做封網，因為我們是自由民主國家，觀眾不需要「翻牆」，不需要透過VPN方式，如果仍要收看愛奇藝，可以直接連線網路到香港伺服器收看。

▲▼封殺愛奇藝！經濟部修法下架9/3正式上路。（圖／記者許力方攝）
▲9月3日之後在台灣還是可以看到愛奇藝，但因為要連線到香港，再將影像畫面連回台灣客戶端，傳輸品質、效率、順暢度都會變差。（圖／記者許力方攝）

也就是說，9月3日之後，在台灣還是可以看到愛奇藝，但因為要連線到香港，再將影像畫面連回客戶端，傳輸品質、效率、順暢度，預計都會比直接連線設在台灣的CDN(Content Delivery Network)來得差。如果以後要再購買服務，可能會變成跨境消費方式，以刷卡購買會員的話會變成國外消費。

翁柏宗解釋，禁止中國OTT是基於雙方互惠的原則，因為台灣的OTT TV無法到大陸落地，所以他們的OTT TV也不能在台灣落地，這也是《兩岸人民關係條例》上的規定。即使愛奇藝繞道日本或美國設立分公司規避大陸身份，也不能在台灣落地。

▲▼封殺愛奇藝！經濟部修法下架9/3正式上路。（圖／記者許力方攝）
▲封殺愛奇藝！經濟部修法下架9/3正式上路。（圖／記者許力方攝）

NCC將在9月3日公告日期生效之後，依據行政程序法，函文相關電信業者，包含ISP、CDN業者，資訊、金流服務業者，以及經銷商歐銻銻娛樂，請他們注意不能違反經濟部公告的「代理及經銷大陸地區人民及法人團體或其他機構，從事網際網路視聽 服務(OTT TV)及其他中間投入服務或相關商業服務」，違反者，依兩岸人民關係條例第86條，可處以新台幣5萬-500萬罰款。

至於消費者權益確保、退費的問題，NCC表示，會跟行政院消保處及縣市政府消保單位一起來努力，維護消費者權益。
 

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