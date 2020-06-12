　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

93歲「肉粽嬤」十八王公廟前苦撐！丈夫兒子都過世　她還需養3個憨兒孫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

已經93歲的林蜂賣肉粽近50年，現在假日還會在石門十八王公廟前擺攤。

圖文／鏡週刊

今年93歲的林蜂在核電廠、十八王公廟前賣肉粽近50年，童養媳的她從小跟著婆婆採茶、種田，賺錢養家。年近半百才開始做生意，在工地賣涼飲、檳榔、麵包，後來靠著賣肉粽賺不少錢。

走過近一世紀的人生，視為依靠的丈夫、二兒子相繼過世，孫子今年也因肝癌病逝，看透生離死別依然包粽、擺攤，她得養活有身心障礙的長子與孫女們，那是她卸不下的擔子。歷經婚變的女兒江春蘭現在也回家幫忙，跟著媽媽學著接下傳承的責任。

請繼續往下閱讀...

 

鋒面滯留，新北市石門、三芝一帶連日大雨，林蜂沒出門擺攤，坐在自家客廳和女兒江春蘭一起包肉粽。大盆子裡50斤蒸熟的圓糯米已拌進醬汁，空氣中泛著鹹香。撕去桂竹葉捲曲部分，彎成漏斗狀，裝進滿滿的糯米飯與滷過的豬肉、炒過的菜脯，再用粽繩綁上活結，過程不到5秒鐘。

「現在年紀大了、手腳比較慢。我包粽快50年了。」林蜂已經93歲（虛歲94歲），連民國幾年出生都不記得，只知道自己屬兔，但她動作一點也不慢，聲音宏亮，「我最早是在發電廠（核一廠）賣，後來去十八王公那裡，彼陣還沒有什麼人賣肉粽。」新北市石門區的十八王公廟，供奉著清朝欲渡黑水溝來台卻遭遇海難的17人與一隻忠犬，早年信眾用麻油雞、油飯祭拜，後因攜帶與食用方便衍生成粽子，發展出石門獨特的粽產業。

林蜂肉粽內餡包著炒香的菜脯與黑豬肉塊，大肉粽加入香菇，米粒Q彈、甜鹹適中。（10元／小顆，20元／大顆）

「最近一天包150斤的米，差不多1,800顆，端午節快到了，有人訂。」包到一個段落後，林蜂緩慢地起身，要熬煮下一批拌入糯米飯的醬汁。膝蓋退化，她用雨傘充當拐杖，緩步走向陳舊的廚房。

鐵鍋擱在由灶改建的瓦斯爐上，「20多年前才改，古早還要燒柴咧。」先下豬油，油熱放入紅蔥頭爆香，「一定要紅蔥頭，用油蔥酥比較快，但不會香。」炸到變色，再加進辣椒粉、胡椒粉、五香粉、醬油等調味料，不顧女兒反對，該加什麼全都露，「還要一些滷豬肉的滷汁。」

石門粽各家作法大同小異，決定味道的關鍵就是醬汁，雖然有固定比例，林蜂還是不放心讓女兒製作，堅持自己來。「米蒸熟再攪拌，以前要用大煎匙一直攪，20斤米攪得要死。」


更多鏡週刊報導
【93歲肉粽嬤2】富爸爸重男輕女　狠心貼錢加女兒換貧戶兒子
【93歲肉粽嬤3】工地賣涼水賺很大 幾年就買土地 警察阻止她反被打
【93歲肉粽嬤4】十八王公鼎盛時日賺數十萬　攢的錢都成兒孫醫藥費

►出國必囤！日本必買超綿洗臉泡泡～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
果園工作一半！「嘉義壯男」突遭蜂螫　30分內送醫不治身亡
米砂多人通鋪激戰男伴：同學們面前開啪！　曝「做完現場反應」…
丁噹唱太好「竟拿超低分」！　罕見爆氣槓評審：趕快把我淘汰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

督保盟：自付差額醫材設上限「是對的政策」　金額、分類可再檢討

93歲「肉粽嬤」十八王公廟前苦撐！丈夫兒子都過世　她還需養3個憨兒孫

「鸚鵡」颱風間接影響台灣！全台預防午後雷陣雨...1張圖曝週末天氣

快訊／今年第2號颱風「鸚鵡」正式生成！水氣北上影響台灣

只有漫畫做得到！《被討厭的勇氣》作者親自監修　圖解阿德勒心理學在台發行

打臉陳時中！醫師曝光「健保署開會3真相」：真的怕

台中購物節行銷農特產　盧秀燕+王令麟40分鐘「1300組完售」

地圖上找不到的「山寨城」　麥人杰新作《鐵男孩》預言被機器人取代而失業

罷韓祭品文兌現！「台灣迷因」高雄中學發雞排1000份　大排長龍

「0暴力」大甲媽史上首次！白天通過民生地下道　鞭炮炸傷2警1男

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

Nei Nei 手作三層蛋糕送爸媽！　Max婚禮上狂吃...吳尊：夠了XD

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

督保盟：自付差額醫材設上限「是對的政策」　金額、分類可再檢討

93歲「肉粽嬤」十八王公廟前苦撐！丈夫兒子都過世　她還需養3個憨兒孫

「鸚鵡」颱風間接影響台灣！全台預防午後雷陣雨...1張圖曝週末天氣

快訊／今年第2號颱風「鸚鵡」正式生成！水氣北上影響台灣

只有漫畫做得到！《被討厭的勇氣》作者親自監修　圖解阿德勒心理學在台發行

打臉陳時中！醫師曝光「健保署開會3真相」：真的怕

台中購物節行銷農特產　盧秀燕+王令麟40分鐘「1300組完售」

地圖上找不到的「山寨城」　麥人杰新作《鐵男孩》預言被機器人取代而失業

罷韓祭品文兌現！「台灣迷因」高雄中學發雞排1000份　大排長龍

「0暴力」大甲媽史上首次！白天通過民生地下道　鞭炮炸傷2警1男

義大利「850間影院」615復業　《幸運女神》抗疫2.8億稱霸票房

女選手神配音「小丸子」4角色　陳立農楊丞琳笑開懷

批綠營抹黑「報復式罷免」　江啟臣：在許崑源親屬的傷口上撒鹽

督保盟：自付差額醫材設上限「是對的政策」　金額、分類可再檢討

RAVI遭酸「除了賺很多錢，根本沒什麼」　硬起來回擊：請不要用錢評價我

果園工作一半！「嘉義壯男」突遭蜂螫　30分內送醫不治身亡

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO急滅火...網一看更怒：根本故意

屈臣氏網路明起開賣中衛「特殊色」口罩　6／16加碼薰衣紫，單片最低5元

YSL「皮革氣墊粉餅」根本迷你版精品包　補妝保證讓閨蜜嫉妒

憲指部成立「狙擊手集訓隊」　挑戰國軍年度狙擊手鑑測

生活熱門新聞

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

2寶孕媽搭捷運！乘客吼「又不是我弄的」

顏家么媳素顏＋黑框一樣高顏值

女兒取名帶「婉婷佩」　為家庭一味忍耐

即／第2號颱風「鸚鵡」生成！水氣影響台灣

好市多「超好吃美食」下架了！

快訊／9縣市大雨特報！

鸚鵡颱風最快今晚生成！　今起2地區大雨連襲4天

愛我到最後！癌末夫死前仍想買早餐給我

水星即將逆行！12星座「火爆猛烈一周」

更多熱門

相關新聞

凱莉克萊森爆「因疫情」結束7年婚姻！

凱莉克萊森爆「因疫情」結束7年婚姻！

還記得不久之前，中國許多城市的離婚率突然飆高，因為大家都受不了封城期間關在家，天天跟另一半相看兩厭嗎？現在這股後遺症也來到美國，歌后凱莉克萊森（Kelly Brianne Clarkson）就宣告跟老公離婚，都是因為居家防疫的關係！

鯰魚哥粉專遭盜被勒索　靠兩招成功拿回

鯰魚哥粉專遭盜被勒索　靠兩招成功拿回

日綜藝天王再當爸　狂讚女兒「超可愛」

日綜藝天王再當爸　狂讚女兒「超可愛」

獨自一人產林志穎！林媽媽淚憶驚嚇過程

獨自一人產林志穎！林媽媽淚憶驚嚇過程

愛我到最後！癌末夫死前仍想買早餐給我

愛我到最後！癌末夫死前仍想買早餐給我

關鍵字：

鏡週刊愛心雲

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面