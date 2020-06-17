桃園大溪木藝生態博物館開館　鄭文燦：傳承百年推廣木藝生活

▲桃園大溪木藝生態博物館開館。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市立大溪木藝生態博物館以「大溪木家具館」及「大溪木生活館」的定位重新開放，透過策展讓來訪者看見大溪「木產業」的創作能量，並結合工作坊及講座活動，讓木藝成為生活的一環。未來結合豐富的在地文化，形成特殊的大溪文化氛圍及亮點。

▲▼大溪木藝生態博物館透過策展和體驗紮根推廣木藝生活。（圖／桃園市政府提供）

市長鄭文燦17日出席「大溪木家具館、木生活館開館－木職人的幸福提案」開幕記者會指出，透過文化部及市府挹注經費共4,867萬元，依次逐年修復再利用，並完成景觀與夜間燈光設計、策展，開館首展以「木職人的幸福提案」發想，號召橫跨老、中、青3代共計12組大溪木職人，展出其新創作品，不僅展現大溪木藝聚落的底蘊與傳承的美好，表達台灣家具史上多元融合的精神，更以木藝教育為核心，透過不定期講座活動及DIY體驗，提供市認識木藝的休憩空間，進而推廣「木生活」。



鄭文燦表示，大溪木藝生態博物館的計畫，是他擔任市長後核定的第一件公文，希望將大溪木藝生態博物館獻給大溪，也獻給桃園。而大溪作為桃園歷史的起點，是早期林業木材的集散地，更是家具的故鄉，因此市府修復「大溪公會堂暨蔣公行館」時，讓大溪公會堂及行館展現了日治及戰後建築的風格，蔣公行館基於尊重歷史，讓更多市民朋友及師生親近歷史建物及木藝生活。



文化局長莊秀美表示，「大溪木家具館」開館特展及「大溪木生活館」開館特展自今日起，週二至週日上午9時30分至下午5時展出，週一及連假後翌日休館，6、7月期間更有近20場配合開館展覽活動，包括木家具館的互動導覽、木生活館的木美學活動、木藝扎根教案體驗及街角館響應的木體驗，歡迎對木藝有興趣的市民共同參與。本次開館展覽資訊及活動報名方式，請參考官方網站（網址：https://daxipropossal.webnode.tw/）查詢。

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