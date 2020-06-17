　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東大躍進！教育滿意度首居非六都之冠　饒慶鈴：莫大鼓勵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台東重視基礎教育扎根及創新教育，自我發展出一套培育未來人才的教育方程式。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東重視基礎教育扎根及創新教育，自我發展出一套培育未來人才的教育方程式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

黃昆輝教授教育基金會於6月13日公布「2020各縣市教育施政滿意度調查」，結果六都中的桃園市、新北市以及台南市滿意度均超過75%，非六都則以台東、屏東、花蓮和金馬表現最佳，台東縣整體滿意比例更居冠，縣長饒慶鈴表示，這次滿意度調查結果，更是給予縣府團隊莫大的鼓勵。我們會持續精進努力，給予台東孩子最完善的教育。

▲▼台東重視基礎教育扎根及創新教育，自我發展出一套培育未來人才的教育方程式。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府教育處林政宏處長表示，隨著時代的演進及進步，身為教育的一份子，我們思考如何培養順應時勢所趨的未來人才。因此，我們發展出一套培育未來人才的教育方程式：基礎教育扎根及創新教育。基礎教育包含：安心安全的學習環境、建構基礎學力及品格素養的建立；創新教育則是以台東在地文化特色及未來社會發展而所建立的創新班群、創意社團及未來教室，希望臺東孩子在基礎教育的基準上，能從創意教育中找到自己的學習興趣。更是和黃昆輝教授所提的培育未來所需人才相呼應。

▲▼台東重視基礎教育扎根及創新教育，自我發展出一套培育未來人才的教育方程式。（圖／台東縣政府提供，下同）

這次特別針對國中小教育的調查，對台東縣而言，具有施政參考價值及未來努力方向。
在「教育的資源」、「教育的公平性」、「教育的品質」、「教育的特色」4項教育指標整體表現，非六都的台灣本島縣市，以台東縣（77.5%）整體滿意比例居冠，隨後為屏東縣及花蓮縣。台東除了表現亮眼，更是自我突破，突破過去在教育評比中不太容易有好成績。另外這次比較特別的是這是一份特別針對國中小教育的調查。對台東縣而言，具有施政參考價值及未來努力方向。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
涉挑30歲以下處女當性奴…教主少龍屈認「硬不起來」求交保　法
最爽打工！他激推「超涼職缺」做到畢業　過來人認證：賺了快20
北韓曝最新爆炸影片！連播3角度「兩韓聯辦膨脹秒塌」..33秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東大躍進！教育滿意度首居非六都之冠　饒慶鈴：莫大鼓勵

桃園社區關懷據點6/22恢復共餐　市府加碼旅遊消費振興方案

2倍券硬灌水說3倍券！　張世賢：民進黨數學是不是有問題？

新竹市「愛享冰箱」9據點　3年分享57噸愛心食物

「Taoyuan Helps」 援助防疫物資　給美荷日3國友好姊妹城市

國民黨雲林縣黨部聯合慶端午　祈福防疫2萬肉粽助弱勢　

畜牧業糞尿再利用　台南市環保局讓沼渣沼液變黃金！

行銷桃園好茶名揚海外大不易！　茶商公會一步一腳印拓商機

新人新氣象　打造最溫暖黨部主委潘新傳邀老黨員回娘家！

「全面清查、全面阻絕」不適任人員進入校園 　台南市教育局展現守護學童決心

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

台東大躍進！教育滿意度首居非六都之冠　饒慶鈴：莫大鼓勵

桃園社區關懷據點6/22恢復共餐　市府加碼旅遊消費振興方案

2倍券硬灌水說3倍券！　張世賢：民進黨數學是不是有問題？

新竹市「愛享冰箱」9據點　3年分享57噸愛心食物

「Taoyuan Helps」 援助防疫物資　給美荷日3國友好姊妹城市

國民黨雲林縣黨部聯合慶端午　祈福防疫2萬肉粽助弱勢　

畜牧業糞尿再利用　台南市環保局讓沼渣沼液變黃金！

行銷桃園好茶名揚海外大不易！　茶商公會一步一腳印拓商機

新人新氣象　打造最溫暖黨部主委潘新傳邀老黨員回娘家！

「全面清查、全面阻絕」不適任人員進入校園 　台南市教育局展現守護學童決心

友銓取得美而快100%股權　董座廖承豪：營收可望大幅成長1倍

宜蘭確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」　限制70萬尾蝦隻移動

罷免破窗的「韓蟬效應」

警界之恥！蘭嶼前分駐所長走私1500公斤毒品　2審重判7年6個月

大腸桿菌萃取「蝦紅素」通過安全審查　最快年底可上路

洗去一身熱氣疲憊！夏季「忘憂抗煩躁」香氛沐浴推薦

NOVA情報誌／「單眼」好攝客　錄拍玩雙修！

「反骨」琳妲公開私密除毛...對鏡頭微笑抬腿　徐凱希全看光羞爆

上百億遺產飛了！新光吳火獅私生女認祖案更二審仍敗訴

做SPA變「抹茶雪花冰」！　鬆獅犬舌頭偷舔超享受：太好吃了嘛

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

雲林麥寮驚見「ㄑ型男屍」半裸趴臥　四肢僵卡消波塊

東港火燒船燒上億！5艘千萬漁船曝

觀看日環食就在金門　十大景點任你挑

砸車民宿遭負評價灌爆！老闆娘還原始末

潘新傳邀老黨員回娘家！

高雄大停水12小時！55萬戶範圍表

全面清查、全面阻絕不適任人員進入校園

彰縣農地重劃　66筆方正土地標售

11年馴化　潘連進種出「翡翠芒果」

2倍灌水說3倍張世賢說數學是不是有問題？

台南喜樹灣裡市地重劃區展開重劃作業

國民黨籲蔡適應：立委請做好做滿

戀童男玷污女童17次　連倒垃圾時間也要

更多熱門

相關新聞

安全感能獲取幸福　靠3招建立！

安全感能獲取幸福　靠3招建立！

如果您有自單親家庭長大的朋友，一定隱隱約約覺得他們很沒安全感吧？這是因為家裡少一個人，從小凡事得獨自多擔著，而照料自己的父母親，又工作、家庭兩頭燒，難免有情緒壓力等問題，面對這些狀況，孩子當然會快速長大、比較「靠自己」，這是很正常的反應，不用感到羞愧！

「2020各縣市教育施政滿意度調查」台東居非六都之冠

「2020各縣市教育施政滿意度調查」台東居非六都之冠

她對女兒說：請你，跟自己道歉！

她對女兒說：請你，跟自己道歉！

中聯辦：香港教育只有一國之責沒有兩制之分

中聯辦：香港教育只有一國之責沒有兩制之分

孩子不愛洗澡？治療師秘訣公開

孩子不愛洗澡？治療師秘訣公開

關鍵字：

大躍進教育施政滿意度六都饒縣長鼓勵黃昆輝

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面