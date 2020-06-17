台東大躍進！教育滿意度首居非六都之冠　饒慶鈴：莫大鼓勵

▲▼台東重視基礎教育扎根及創新教育，自我發展出一套培育未來人才的教育方程式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

黃昆輝教授教育基金會於6月13日公布「2020各縣市教育施政滿意度調查」，結果六都中的桃園市、新北市以及台南市滿意度均超過75%，非六都則以台東、屏東、花蓮和金馬表現最佳，台東縣整體滿意比例更居冠，縣長饒慶鈴表示，這次滿意度調查結果，更是給予縣府團隊莫大的鼓勵。我們會持續精進努力，給予台東孩子最完善的教育。





台東縣政府教育處林政宏處長表示，隨著時代的演進及進步，身為教育的一份子，我們思考如何培養順應時勢所趨的未來人才。因此，我們發展出一套培育未來人才的教育方程式：基礎教育扎根及創新教育。基礎教育包含：安心安全的學習環境、建構基礎學力及品格素養的建立；創新教育則是以台東在地文化特色及未來社會發展而所建立的創新班群、創意社團及未來教室，希望臺東孩子在基礎教育的基準上，能從創意教育中找到自己的學習興趣。更是和黃昆輝教授所提的培育未來所需人才相呼應。

▲這次特別針對國中小教育的調查，對台東縣而言，具有施政參考價值及未來努力方向。



在「教育的資源」、「教育的公平性」、「教育的品質」、「教育的特色」4項教育指標整體表現，非六都的台灣本島縣市，以台東縣（77.5%）整體滿意比例居冠，隨後為屏東縣及花蓮縣。台東除了表現亮眼，更是自我突破，突破過去在教育評比中不太容易有好成績。另外這次比較特別的是這是一份特別針對國中小教育的調查。對台東縣而言，具有施政參考價值及未來努力方向。

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