蔡英文逛九份沒被揪...遭指「假想敵」　侯友宜：我只想好好做市政

▲侯友宜。（資／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對名嘴在政論節目上斷言新北市長侯友宜是民進黨的主要假想敵，侯友宜17日表示，他沒有這樣的想法，只想好好的做市政，歡迎總統、中央任何官員到新北市帶動觀光與經濟，他一切以市民福祉作為優先考量。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌16日率領團隊前往九份消費，品嚐當地有名的芋圓、草仔粿，以行動行銷後疫情時代的觀光，卻被質疑刻意不邀請新北市大家長侯友宜，名嘴解讀，這就代表民進黨在宣示，侯友宜是他們最主要的假想敵。

對此，侯友宜表示，希望在後疫情時代能夠帶動觀光產業，不管總統、中央任何官員，甚至包括各縣市的首長以及官員們，到新北市來消費、帶動觀光休閒，以及振興庶民經濟，他都非常的歡迎，這對新北市民，在經濟恢復的過程中一定有所幫助，新北市不但歡迎，還會跟他們並肩作戰。

對於政治影射，侯友宜說，他一切以市民的最大福祉作為優先的考量，跟團隊做好把市政，把後疫情時代的振興經濟帶動起來，其餘的政治議題，他完全沒有這些想法，只想好好的做事。

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