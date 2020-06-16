　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、蘇貞昌逛九份拼觀光　侯友宜：今天看報紙才知道

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜出席新北市府執行首案都更代拆工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席新北市府執行首案都更代拆工程。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對總統蔡英文16日上午至新北市九份大啖芋圓拚觀光，由經濟部長沈榮津、行政院長蘇貞倉陪同。對此，新北市長侯友宜表示，從頭到尾他都不知道這件事，也是今天看報紙才知道。

侯友宜表示，謝謝政府官員願意到新北市振興經濟、帶動觀光與促進消費，很歡迎無論是中央或各縣市的官員們，到新北市消費時都帶著滿滿的支持，讓新北市夜市、傳統市場因為他們的來臨，帶動更多商機。

至於為何沒有受邀陪同，侯友宜表示，他沒有收到邀請，是看報紙才知道總統要來，但他同時間也有市政行程。

此外，針對高雄補選人選建議，侯友宜回應，他一定全心全力拚新北市政，對於高雄選舉，國民黨要盡快找出在地、年輕、接地氣的人，有決心面對選戰，爭取再次為高雄市民服務的機會。

▲侯友宜出席新北市府執行首案都更代拆工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席新北市府執行首案都更代拆工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席新北市府執行首案都更代拆工程。（圖／記者羅婉庭攝）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
快訊／彰化小鎮醫生掛水塔身亡　整個頭泡在水中
快訊／連3聖筊同意　白沙屯媽祖進香時間出爐！開始9天8夜
快訊／台中西屯大火…她燒到身軀焦黑！面目全非慘死
獨／懸賞200萬超過1000人次尋找！　醫院副院長「奇蹟生還
信義區正妹騎Ubike「跌出豪白雙乳」！　IG找到本尊了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／陳時中功高震主被圍剿？　蔡英文、蘇貞昌上火線回應了

下一步選雙北市長？　陳時中首度坦承「人氣下滑了」

與蔡壁如關係生變？柯文哲反問記者：你戶籍不是在高雄

「自費醫材」被蘇貞昌踹一腳？　陳時中：行政院長指揮說了算

時代力量痛批外館名片拿掉「台灣」字樣：小英的台灣價值哪去了

確定不是「口譯哥」趙怡翔　外交部禮賓處長鄭榮俊任駐美副代表

蔡英文、蘇貞昌逛九份拼觀光　侯友宜：今天看報紙才知道

雲端最前線／藍綠再戰高雄市！吳怡玎對決陳其邁？

國民黨團批綠主張廢考監人事卻「提好提滿」：最後一屆還想酬庸吃到飽

曾挺蔡英文…如今外館名片刪台灣　前外交官失望：被打一巴掌

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士猛撞左轉車　噴飛空中狂轉圈「3秒墜地」亡

LIVE／陳時中功高震主被圍剿？　蔡英文、蘇貞昌上火線回應了

下一步選雙北市長？　陳時中首度坦承「人氣下滑了」

與蔡壁如關係生變？柯文哲反問記者：你戶籍不是在高雄

「自費醫材」被蘇貞昌踹一腳？　陳時中：行政院長指揮說了算

時代力量痛批外館名片拿掉「台灣」字樣：小英的台灣價值哪去了

確定不是「口譯哥」趙怡翔　外交部禮賓處長鄭榮俊任駐美副代表

蔡英文、蘇貞昌逛九份拼觀光　侯友宜：今天看報紙才知道

雲端最前線／藍綠再戰高雄市！吳怡玎對決陳其邁？

國民黨團批綠主張廢考監人事卻「提好提滿」：最後一屆還想酬庸吃到飽

曾挺蔡英文…如今外館名片刪台灣　前外交官失望：被打一巴掌

LIVE／陳時中功高震主被圍剿？　蔡英文、蘇貞昌上火線回應了

獨／奇蹟生還點曝...屏安醫院副院長「懸賞200萬」10天後找到了！他還原搜救過程

「長期負面情緒」小心阿茲海默症纏身！醫教7招舒緩抑鬱　充足睡眠超重要

3款熱門粉色「無線充電整髮器」輕巧易帶　不限地點10分鐘普妹變貴婦

影／基隆嶼7月1日開放登島　17日起「觀光預約」每日限額1200名

南投最高最深雙龍瀑布「七彩吊橋」　20日啟用！觀光安全先到位

男童包皮結構特殊異常、紅腫、流膿　「整整13年」未看過龜頭

一早被吵醒⋯李玉璽開窗嗆：樓上安靜　瞬間「10隻猴子」跳下來

「小悍馬」停公園擋風玻璃遭砸　5男女否認犯案：我們是被丟包

快訊／彰化和美小鎮醫師「詭異陳屍水塔」！腳朝外、頭浸水中亡

政治熱門新聞

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

釣魚台辦比賽　周玉蔻狂酸蔣萬安

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

黃捷無懼罷免　清捷隊35字回應！最新連署數字曝

影／曾嗆韓國瑜「愛說謊」...陳其邁回雄中　學弟狂吼：市長好！

「罷免王浩宇」粉專宣布連署突破5萬人

退出綠黨挨轟背骨仔！王浩宇揭真相

陳時中被蔡英文、蘇貞昌圍剿？　林飛帆4個字評論

蘇貞昌趁機踹陳時中一腳？　行政院回應了！

血滴子升級為太后　蔡壁如成黨內鬥爭最大箭靶

曾挺蔡英文…如今外館名片刪台灣　前外交官失望了

盧秀燕：明年底拆掉40年的肉品市場毒瘤

韓出走留「振興」爛尾樓　經發局：招標喊卡

信用卡嗶不進北捷？悠遊卡打臉

更多熱門

相關新聞

侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙輔選

侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙輔選

高雄市長補選在即，國民黨尚未推出人選，多位藍營民代14日共同聲明，不論提名哪位候選人，都將全力輔選。新北市長侯友宜15日受訪時被問到是否加入輔選，他表示一定先把市政擺在優先位置，「如果我還有餘力，一定會全力的來幫自己黨籍的市長候選人加油打氣，全力衝刺。」

高雄補選連動2022恐「輸破膽」？侯友宜揭選舉會贏的關鍵

高雄補選連動2022恐「輸破膽」？侯友宜揭選舉會贏的關鍵

黃國昌：時力準備好邁向地方執政

黃國昌：時力準備好邁向地方執政

侯友宜率13防疫供應商會面酈英傑　搶攻後疫情時代國際市場

侯友宜率13防疫供應商會面酈英傑　搶攻後疫情時代國際市場

潘孟安一日旋風推跨域觀光　建立良好縣市交流

潘孟安一日旋風推跨域觀光　建立良好縣市交流

關鍵字：

侯友宜

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

中600萬頭獎卻遺失　結局驚天逆轉

更多

最夯影音

更多
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面