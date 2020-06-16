蔡英文、蘇貞昌逛九份拼觀光　侯友宜：今天看報紙才知道

▲侯友宜出席新北市府執行首案都更代拆工程。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對總統蔡英文16日上午至新北市九份大啖芋圓拚觀光，由經濟部長沈榮津、行政院長蘇貞倉陪同。對此，新北市長侯友宜表示，從頭到尾他都不知道這件事，也是今天看報紙才知道。

侯友宜表示，謝謝政府官員願意到新北市振興經濟、帶動觀光與促進消費，很歡迎無論是中央或各縣市的官員們，到新北市消費時都帶著滿滿的支持，讓新北市夜市、傳統市場因為他們的來臨，帶動更多商機。

至於為何沒有受邀陪同，侯友宜表示，他沒有收到邀請，是看報紙才知道總統要來，但他同時間也有市政行程。

此外，針對高雄補選人選建議，侯友宜回應，他一定全心全力拚新北市政，對於高雄選舉，國民黨要盡快找出在地、年輕、接地氣的人，有決心面對選戰，爭取再次為高雄市民服務的機會。

▲侯友宜出席新北市府執行首案都更代拆工程。（圖／記者羅婉庭攝）

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