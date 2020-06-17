新人新氣象　打造最溫暖黨部主委潘新傳邀老黨員回娘家！

▲台南市黨部主委潘新傳打造黨部成黨員最溫暖的家，此次更要擴大舉辦資深黨員聯誼活動，首波預計邀請黨齡滿25年的老黨員們回娘家，加強聯繫基層情感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市黨部主委潘新傳就任後，除結合社會力與政治力，設立婦女部、青年部及區主任建制外，也竭力聯繫失聯老黨員，打造黨部成黨員最溫暖的家，此次更要擴大舉辦資深黨員聯誼活動，首波預計邀請黨齡滿25年的老黨員們回娘家，加強聯繫基層情感。

潘新傳主委表示，這些黨齡25年以上的老黨員，如同台南市黨部的父母，看著民進黨部從無到有，其中有許多甚至是當時幫忙籌措黨部建立經費，即使自己財務拮据，也要捐款給民進黨，沒有這些開創先河的老黨員們，就沒有今日執政的民進黨，希望未來所有支持民進黨的朋友們，都能飲水思源，吃果子拜樹頭，學習這些民主前輩們無私奉獻的精神。

執行長蔡麗青表示，台南市黨部預計於9月份舉辦資深黨員聯誼大會，活動內容擬於戶外舉辦健行活動、聯誼用餐、及卡拉OK歡唱等，首波邀請對象為黨齡25年以上之黨員，歡迎資深黨員踴躍報名。

蔡麗青也表示，市黨部除加強基層聯誼外，也將加強各項黨員服務，未來於每週五下午3時到5時有法律諮詢服務，歡迎有需要的民眾多加利用。

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