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護理師褲襠濕一片！高燒40°C病人曝「22天溫暖日記」：這輩子不會忘記

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▲▼病房,醫院,手術,病人,急診,血氧,點滴（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲確診個案在護理師的細心照料下康復出院，錄音向醫護人員致謝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／護理師黃思瑜

隨著疫情逐漸升溫，身為感染科病房的我們，初期照顧疑似個案，最早的辛苦及繁雜程序在於24小時都需要團隊間不斷聯繫，如查詢報告、通知醫師、訂轉床及辦理出院、接個案、採檢、聯絡感控…等。

尤其最為繁瑣的莫過於採檢這一方面，除了穿脫隔離防護裝備的辛苦以外，要記住哪些個案在何時要採檢，以及各部門在最初不純熟及不熟悉的流程，需要不斷的聯繫與溝通是最讓工作上感到疲憊之處，如：採檢使用檢體試管、採檢項目開立確認、報告的產出時間、院方感控聯繫及對外衛生福利部回覆，一來一往下，就耗費相當多的時間及精力，好不容易漸漸熟悉。

請繼續往下閱讀...

然而，另一階段的勞苦又產生了，在國家中，為了讓這病毒有可以預防，需要有確診個案的抗體，也因此我們必須著好防護裝備拿著厚厚一疊同意書，用著微弱的聲音及汗流浹背的身體，協助及等待個案考慮及簽立同意書，護目鏡已經滿滿的霧氣，根本伸手不見五指，全身好像在洗三溫暖，可以感覺到汗珠從額頭滴到下巴，戴著N95口罩上唇，口內可以嚐到一點點的鹹味，褲襠下的汗水，讓我一度以為自己尿褲子了，還有，以前戴一層手套就不太會抽血的我，必須戴著兩層或三層手套，用滿是霧氣的護目鏡抽血，嘗試用不同的角度看血管，最後用指尖的觸感，感受血管的彈性，慶幸的是都一針完成，沒有讓個案多承受一次痛苦，內心感到喜悅與大大成就感，因為我突破以前不可能。

每次治療完成的時候，脫除隔離衣就是最開心的事情，平常自己脫衣服都是無比的瀟灑，「甩出去」，但脫除防護裝備是最嚴謹，為了不讓病毒亂飛及感控有所漏洞，脫除隔離衣時，需要小心翼翼，慢慢的捲起隔離衣，慢慢的把兔寶寶裝連著腳套一起脫除，再捲成一小捲，用小小的手套反套住，除了感染維護，也減少垃圾的空間，雖是小小動作，卻是大大好處。

4月中旬，確診個案陸陸續續，一個個恢復健康，康復出院，看著他們出院，內心除了為他們感動、欣慰外，對自己所付出那小小的心力，有無比的雀躍。晚上來上班時，聽到其中一位個案自己錄製小影片：「很感謝每一位醫療人員，特別是護理師，印象最深刻的是一入院時，照顧自己的護理師，細心的講解病房內所有的東西，還有隔離期間注意事項。當時自己發燒到40.1度的時候，吃了退燒藥，一樣是39.5度，護理師會一直關心自己有沒有退燒，有沒有感覺好一點，有沒有多喝水，有沒有其他不舒服，雖然自己一個人在隔離病房，但是感受到護理師的關心跟溫暖。雖然每個人進來都是全套隔離衣，根本不認得誰是誰，但是在這裡的22天，這輩子都不會忘記。」

真的很感動，我不斷跟同事們分享，她在說的「是我耶！是我耶！」，我很想告訴她，謝謝她給我的肯定與回饋，有他這句話，讓我對於臨床工作上充滿能量、動力及喜悅。很感謝這位個案，讓我也感受到了滿滿的溫暖，讓我在護理這條道路上，走得更愉悅更有信心。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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