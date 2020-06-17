全球首款5G筆電來了！聯想Flex 5G美國首發　售價4.1萬元

▲聯想Flex 5G為全球首款5G筆電。（圖／翻攝自網路）

記者王曉敏／綜合報導

聯想（Lenovo）於今年初的消費性電子展（CES）發布了「Yoga 5G」，為世界第一款5G筆電。稍早外媒消息指出，Yoga 5G將以「Flex 5G」為名，於明（18）日透過美國電信商Verizon獨家販售。

二合一筆電Flex 5G主要瞄準專業人士，搭載高通Snapdragon 8cx處理器，為高通採ARM架構的高階處理器，並配備Snapdragon X55 5G數據機晶片，支援mmWave及sub-6GHz 5G網路，可實現每秒超過4GB的下載速度。

Flex 5G採用14吋1920 x 1080 IPS多點觸控面板，並支援觸控筆，配備8GB RAM及256GB ROM，搭載Adreno 680 GPU，並支援杜比全景聲，內置紅外線感測器、指紋辨識感測器，並支援智慧溫度控制功能。機身重量僅1.3kg，官方宣稱實現長達24小時的續航。

該機款具備2個USB-C連接埠及一個3.5mm耳機插孔及一個nano SIM卡槽。Flex 5G將運行Windows 10 Pro作業系統，購機還可免費使用一年Microsoft 365。

Flex 5G預計將於6月18日上市，價格為1399.99美元（約新台幣4.18萬元），預計今年稍晚會登入英國、瑞士及中國市場，未來是否會登入台灣市場仍需觀察。

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