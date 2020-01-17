不用綁定手機號碼了！Google Duo只要Gmail帳號就能打

▲Google Duo的Web App不綁定手機號碼也可通話了。（圖／取自Google Duo）

記者王曉敏／綜合報導

Google視訊電話應用程式Google Duo的Web版現在已經可以直接透過網路通話而無須綁定用戶的手機號碼了！

Google Duo是Google於2016年推出的視訊電話手機App，一開始與Google旗下另一款同時期發布的即時通訊App Google Allo結合使用，但後者被證實為一失敗的App，並於2019年3月被Google終止服務，而Google Duo則活了下來，並逐漸發展成Android版的FaceTime替代品。

該App操作簡易，也陸續支援起影音訊息傳送等其他功能，不過其一直以來都要與手機號碼綁定才能正常使用，沒有那麼方便，但最新消息指出，目前Web版的Google Duo已取消這項限制。

日前，Google Duo的Web App在更新後，允許用戶直接透過Google帳號使用該服務與其他用戶通話，而無須綁定手機號碼。在Google Duo的Web App上，綁定號碼與未綁定號碼的網路體驗完全相同，不過未綁定手機號碼使用將會收到一系列提醒，鼓勵用戶綁定手機號碼，但即便不綁定仍可撥打或接聽電話。

不過值得一提的是，不綁定手機號碼也不是完全沒有限制。若標準的Google Duo帳戶向僅用電子郵件連接的帳戶撥打電話，對方可在Web App上接通，不過這些沒有綁定手機號碼的帳號不會出現在用戶的Google Duo的聯絡人列表中，因此用戶無法搜尋他們，僅能透過通話紀錄重撥。此外，使用G Suite帳戶的用戶則必須得綁定手機號碼才能使用。