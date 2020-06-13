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早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞：不見了…跨出門見這幕笑了

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▲▼ 屏東4歲女童走失 。（圖／地方中心翻攝）

▲屏東一名4歲女童走失，所幸有熱心路人及時通報，警方協助送人返家。（圖／地方中心翻攝）

記者戴若涵／屏東報導

屏東縣新園鄉南興路10日上午發生一起事件！一名年僅4歲的女童站在路旁嚎啕大哭，路過民眾趕緊報警處理。警方獲報到場後，安撫女童情緒，牽著她沿路詢問附近住戶，這才找到家人，原來是女童到幼兒園上課，卻自己偷溜出門，所幸熱心民眾及時通報警方，這才結束一場驚魂記。

東港分局興龍派出所2名警員，10日上午10時許擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案，新園鄉南興路上有一名女童獨自走在馬路上，卻不見家長蹤影，疑似為走失孩童，警方隨即趕往現場。

警方到場後，趕緊安撫女童情緒，先給予零食安撫情緒，等到女童情緒平穩後，才得知女童姓名並大概知曉返家路線，隨後便陪同女童沿線詢問附近住戶，所幸最後至新園鄉龍頭路一帶時，女童稱已到住家，且女童的阿公剛好走出家門。見到阿公的女童，這才破涕為笑，被帶至屋內休息。

女童阿公表示，早上將孫女送至幼兒園讀書，後來接到幼兒園來電，才知女童趁隙自行外出，正當大人遍尋不著焦急的時刻，員警便將女童安全護送返家，讓大家鬆了一口氣。

東港警分局長劉清俊表示，同仁能夠在第一時間發揮警民合作的精神，讓女童與家人團聚，值得嘉許，同時也提醒民眾，須隨時注意孩童動向避免走失，若有任何需要協助的地方，警方也一定會在崗位上為民眾服務。

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