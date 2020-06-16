星空下「螢火蟲電影院」免費看！12場超強片單、4場文化體驗活動公布

▲「2020螢火蟲電影院」免費看！12場超強片單、4場文化體驗活動公布。（圖／國立彰化生活美學館提供）



記者林育綾／綜合報導

一年一度的「螢火蟲電影院」於6月20日至9月20日正式開跑！將在台中、南投、彰化、雲林4縣市，安排12場電影免費放映，今年更搭配4場電影文化體驗活動，包括電影體驗工作坊、美學微型展、電影講座、導賞識讀等，也將台灣優質國片帶到平常不易觀賞到大螢幕的偏遠鄉鎮地區。

「營火蟲電影院」由文化部影視及流行音樂產業局與國立彰化生活美學館共同主辦，將於戶外星空下，播放12場電影包含《下半場》、《江湖無難事》、《傻傻愛你傻傻愛我》等知名國片。

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另外今年搭配的4場電影文化體驗活動，將邀請電影幕前幕後職人，以自身經歷出發，帶領民眾用美學眼界一起深度欣賞國片、認識國片，主辦單位並規劃每場電影播映前後，在現場舉行有獎徵答活動。

▲星空下體驗懷舊的戶外電影院。（圖／國立彰化生活美學館提供）

「電影體驗工作坊」特別邀請《下半場》的編劇蔡坤霖參與，跟現場民眾分享創作經驗，並結合電影提倡籃球運動的風氣。「那一年，屬於我們的時代」電影微型展將帶觀眾走入電影時光長廊，見證當年剪片機、膠捲及8mm放映機等珍貴文化資產。

此外也邀請知名導演劉亮佐擔任「電影講座」的客座小編，分享電影工作經驗，讓民眾更加認識電影人在幕前及幕後的付出。為了深化民眾對電影的觀影知識，也請知名編劇孫法鈞及操偶師仇泠一同參與「導賞識讀」，透過與民眾有趣的互動和電影解說，開啟電影欣賞的另類視角。

「螢火蟲電影院」希望能透過一系列巡迴放映活動，將台灣優質國片帶到平常不易觀賞到大螢幕的偏遠鄉鎮地區，讓更多人有機會認識、體驗電影文化。

▲星空下「2020螢火蟲電影院」12場片單公布。（圖／國立彰化生活美學館提供）

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