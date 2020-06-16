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中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

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▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政宣布，提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借款利率。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，中華郵政宣布，提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借款利率，減輕保戶財務負擔。中華郵政初估，這次調降利率約減少0.38億營收。

為擴大紓困措施，中華郵政發言人郭純陽表示，除提供確診新冠肺炎之保戶寬延繳納保險費、新增之保單借款免息3個月、房貸借款人房貸本金緩繳1年措施外，保單借款利率自109年7月1日起至109年12月31日止，按原借款利率全面自動調降2碼（0.5%）；房貸戶自109年6月1日起至109年11月30日止，利率自動調降1碼（0.25%）。

請繼續往下閱讀...

郭純陽說，目前中華郵政所有壽險保單保戶約230萬，房貸戶約有1.3萬，這次調降利率，只要是符合資格民眾都能直接適用，不用另外申請。

▲▼中華郵政副總經理兼發言人郭純陽。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政副總經理兼發言人郭純陽。（圖／記者賴文萱攝）

另外，中華郵政表示，保單戶要借款非常便利，只要使用郵局ATM就能操作，隱密性非常好，對於有需求的保戶是很方便的借款管道。

中華郵政指出，調降利率確實會減少中華郵政營收，初估會少0.38億元，但中華郵政願意在這防疫期間讓利，希望大家共體時艱，支持所有保戶度過這段艱難時刻。

申訴率是衡量壽險公司對保戶權益與理賠服務的重要指標，依財團法人金融消費評議中心公布人壽保險公司申訴案件及申訴率統計資料，109年第1季壽險業整體申訴件數有1,252件，平均申訴率為萬分之0.05428，中華郵政申訴率為萬分之0.02182，為業界最低，排名第一，顯見強化內部教育訓練和宣導，提升第一線業務人員專業與服務品質之成效。

且近二年連續榮獲現代保險健康理財雜誌頒發業務員最優（優等）、理賠服務最好（優等）獎項，深獲保戶信賴與肯定。

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