　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／近1千萬民眾將湧郵局領三倍券　中華郵政2周六加班：每人2分鐘領到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

行政院推出的「振興三倍券」即將上路，中華郵政配合政策，自7月15日起，提供民眾直接在郵局窗口購買實體券。中華郵政今指出，目前預估有4成民眾會選擇到郵局購買，也就是將近1千萬人，因此7/18、7/25這兩個周六讓全台近1300家郵局都開門營業，每人領取時間約要2分鐘。

▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲7/15起，全台郵局窗口可直接購買到實體三倍券。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼中華郵政副總經理兼發言人郭純陽。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政副總經理兼發言人郭純陽。（圖／記者賴文萱攝）

針對三倍券販售規劃，中華郵政副總經理兼發言人郭純陽今受訪表示，目前預估會有4成左右民眾選擇到郵局來購買三倍券，但全台2300萬民眾的4成，也有將近1000萬人，因此，7月的兩個周六將動員全台1300家郵局加班發放。

但由於各個郵局分成許多大小支局，員工人數從幾十人到1人都有，在人力配置方面，會授權支局經理機動調配人力，如果屆時排隊人潮眾多，可能會加開快速專辦窗口分流人潮。如果民眾領券有備妥證件、現金，預估1個人只要花2分鐘作業時間就可以領到券。

至於有沒有要依照領取口罩時，依身分證單、雙號做分流機制？中華郵政表示，目前並沒有要分流的政策性宣布，但建議民眾不用急著前兩周來領，因為這次的三倍券從7/15一直到12/31都可以購買，此外，也可以選擇到四大超商預購，或是利用數位券、行動支付、信用卡等方式來領取，可減少現場排隊等候時間。

▲▼行政院長蘇貞昌、政委唐鳳2日說明三倍券使用方式。（圖／行政院提供）

▲行政院政委唐鳳2日說明三倍券使用方式，除可超商預購、綁定電子支付外，也可在郵局購買紙本三倍券。（圖／行政院提供）

即將在7月15日正式上路的三倍券，只要花1000元就能變3000元，民眾可透過四大管道進行預購，除可使用信用卡、電子票證及電子支付等三種方式領取非實體券外，未來在中華郵政全台1299個郵局據點也將開放民眾持健保卡到現場購買實體券。

▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
孫安佐IG放閃「女友巨胸」送福利！　拖2年高中畢業了
中印邊境爆嚴重衝突！　印媒：解放軍5死11傷
副總裁偷拍小三　「妻子現身」交出15.8G性愛片：沒勇氣再看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

最討厭聽到「加油」！ 2度憂鬱症180天紀錄　每天至少要換上「戰袍」

用沙子做明信片、防撞充氣小包　台科大9件作品奪金點設計獎

嫌35K月薪少...女友吵分手　銀行哥「暗藏被動收入」：很穩定！網勸放生

煮湯給好友...拿回一鍋白蛆！千人吐爆　勸原鍋熬「吻仔魚湯」回敬

研究員怒「死都不會過」！黃金海休閒渡假村環現差補正再審

研究證實：愛生氣易患癡呆症！　醫師教7種緩解負面情緒

「大學畢業生不會Word、Excel！」老鳥搖頭嘆：就值22K　網正反吵翻了

許鉦漳陞任公總局長「不停下腳步」　將續推蘇花安、淡江大橋工程

女兒驚呼「這個荔枝好大顆！」爸一看嚇傻…網陰影重：所以蒂頭的蟲多大隻

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

最討厭聽到「加油」！ 2度憂鬱症180天紀錄　每天至少要換上「戰袍」

用沙子做明信片、防撞充氣小包　台科大9件作品奪金點設計獎

嫌35K月薪少...女友吵分手　銀行哥「暗藏被動收入」：很穩定！網勸放生

煮湯給好友...拿回一鍋白蛆！千人吐爆　勸原鍋熬「吻仔魚湯」回敬

研究員怒「死都不會過」！黃金海休閒渡假村環現差補正再審

研究證實：愛生氣易患癡呆症！　醫師教7種緩解負面情緒

「大學畢業生不會Word、Excel！」老鳥搖頭嘆：就值22K　網正反吵翻了

許鉦漳陞任公總局長「不停下腳步」　將續推蘇花安、淡江大橋工程

女兒驚呼「這個荔枝好大顆！」爸一看嚇傻…網陰影重：所以蒂頭的蟲多大隻

涉賄7777萬元　中國前保監會主席項俊波一審判11年

北韓炸毀兩韓聯辦　總統府：國安團隊正密切關注

中職／「專門照我？」趴欄杆表情包連發　洪總出面解答

3印軍遭殺害...胡錫進稱中方也有傷亡：不要把中國的克制誤判為軟弱！

愛車故障待修還幫你找飯店過夜？台灣福斯推全新會員禮遇方案

雨刷出現「飽滿嬌客」搭順風車出遊　駕駛驚：人客要搭到哪？

中職／象悍打線出爐　羅力戰德保拉盼止對中信2連敗

女星和新歡、前夫「同桌吃飯」超尷尬　2男火藥味重互嗆：別找藉口來我家

中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

90歲傳奇女星撂重話！呼籲政府出來面對　稱疫情是「上帝的逞罰」

生活熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

獨／花300買露點畢業紀念冊！女同學怒了

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

床戰指數高！「性慾難滿足」星座女Top4揭曉

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

宗教團體「野放」螃蟹！繩子不拆變「放死」

兒子3度被申報死亡！網全炸了：我也被亂報

過辛亥隧道　車上廣播聲音嚇壞男駕駛

更多熱門

相關新聞

三倍券可付「學雜費、掛號費」一張圖看懂了

三倍券可付「學雜費、掛號費」一張圖看懂了

振興三倍券7月15日將上路，雖然原則上排除電商，但官方放寬列出「白名單」，把具有「線上付費、實地體驗」的廠商納入，而之前存有疑義的項目，例如學費、彩券、掛號費等，也都納入可使用的範圍。

星巴克6／22起買一送一又來了

星巴克6／22起買一送一又來了

三倍券適用白名單出爐！經濟部：訂房網、線上叫車都能用

三倍券適用白名單出爐！經濟部：訂房網、線上叫車都能用

婦人買郵票遭詐怒告　中華郵政跟郵差都要賠

婦人買郵票遭詐怒告　中華郵政跟郵差都要賠

85度C消費滿200元送200抵用券

85度C消費滿200元送200抵用券

關鍵字：

中華郵政三倍券實體三倍券

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面