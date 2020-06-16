影／近1千萬民眾將湧郵局領三倍券　中華郵政2周六加班：每人2分鐘領到

記者賴文萱／台北報導

行政院推出的「振興三倍券」即將上路，中華郵政配合政策，自7月15日起，提供民眾直接在郵局窗口購買實體券。中華郵政今指出，目前預估有4成民眾會選擇到郵局購買，也就是將近1千萬人，因此7/18、7/25這兩個周六讓全台近1300家郵局都開門營業，每人領取時間約要2分鐘。

▲7/15起，全台郵局窗口可直接購買到實體三倍券。（圖／記者賴文萱攝）

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▲中華郵政副總經理兼發言人郭純陽。（圖／記者賴文萱攝）

針對三倍券販售規劃，中華郵政副總經理兼發言人郭純陽今受訪表示，目前預估會有4成左右民眾選擇到郵局來購買三倍券，但全台2300萬民眾的4成，也有將近1000萬人，因此，7月的兩個周六將動員全台1300家郵局加班發放。

但由於各個郵局分成許多大小支局，員工人數從幾十人到1人都有，在人力配置方面，會授權支局經理機動調配人力，如果屆時排隊人潮眾多，可能會加開快速專辦窗口分流人潮。如果民眾領券有備妥證件、現金，預估1個人只要花2分鐘作業時間就可以領到券。

至於有沒有要依照領取口罩時，依身分證單、雙號做分流機制？中華郵政表示，目前並沒有要分流的政策性宣布，但建議民眾不用急著前兩周來領，因為這次的三倍券從7/15一直到12/31都可以購買，此外，也可以選擇到四大超商預購，或是利用數位券、行動支付、信用卡等方式來領取，可減少現場排隊等候時間。

▲行政院政委唐鳳2日說明三倍券使用方式，除可超商預購、綁定電子支付外，也可在郵局購買紙本三倍券。（圖／行政院提供）

即將在7月15日正式上路的三倍券，只要花1000元就能變3000元，民眾可透過四大管道進行預購，除可使用信用卡、電子票證及電子支付等三種方式領取非實體券外，未來在中華郵政全台1299個郵局據點也將開放民眾持健保卡到現場購買實體券。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

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