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爭取21萬護腰裝備　台東縣政府挺「清潔隊員的腰」

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▲ 爭取21萬護腰裝備，台東縣政府挺「清潔隊員的腰」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 爭取21萬護腰裝備，台東縣政府挺「清潔隊員的腰」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為了提供清潔隊員更安全及安心的工作環境，2019年10月向行政院環境保護署爭取補助427萬元採購清潔同仁工作裝備，包括長、短袖polo衣，冬、夏兩用褲子、防穿刺手套、安全鞋和一件具有透濕防水機能性外套。已陸續交至各鄉鎮市清潔隊隊員手中，新的工作服共約3百多位同仁受惠。近日再次爭取到補助近21萬8千元，準備採購清潔同仁的護腰裝備，預計今年完成發放。

台東縣長饒慶鈴表示，家戶每天多多少少都會產生一點垃圾，而能把垃圾清運掉都依靠各鄉鎮市公所的清潔隊員付出，只要是收垃圾的日子清潔隊員不論什麼氣候一定在路上收受垃圾，這是一個極為辛苦的工作，台東縣政府為了讓全縣各鄉鎮市清潔隊員有更安全及安心的工作環境，除了去年爭取且已到貨的全套制服外，今年加碼爭取護腰裝備，讓隊員能將垃圾拿上拿下時更安心且安全。

環保局指出，清潔隊員除了負責廢棄物清理、清溝、防疫消毒噴藥及環境整頓美化工作等等，遇到颱風過後更需在很短時間內完成環境清理工作恢復市容，工作非常重要也非常辛苦，而且又常處在高風險的作業環境中，好的工作裝備能夠讓清潔隊員安心工作及避免造成身體的損傷，現在民眾在路上看到垃圾車上的清潔隊員都已換上新裝備，而近日所爭取的護腰裝備也會盡快發放到隊員手中。

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