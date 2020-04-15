黃偉哲與清潔隊員午飯話家常　溫馨慰勞不忘促進餐飲業經濟

▲台南市長黃偉哲前往南區隊部，與清潔隊員共用午餐話家常，他肯定全市2000位隊員為大台南的環境整潔奉獻心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慰勞台南市清潔隊員辛勞，與促進便當業者業績，台南市長黃偉哲15日前往南區隊部，與清潔隊員共用午餐話家常，他肯定全市2000位隊員為大台南的環境整潔奉獻心力，不過他也關心眾人健康，提醒落實防疫工作守護民眾健康之餘，更要防護好自身的安全。





台南市長黄偉哲表示，繼日前與永康清潔隊共進早餐，很高興此次能與南區清潔隊一起吃午餐便當，既能支援被疫情影響的餐飲業者，又能藉著熱騰騰的午飯聊表對清潔隊員的心意，登革熱的季節即將來到，希望眾人都要提高警覺，做好清除孳生源與消毒等工作，他感謝清潔隊員用心維護台南市的環境整潔。





市長黃偉哲說，大台南的環境整潔和防疫工作有賴清潔隊員的辛勞維護和優質服務，清潔隊員的工作除了平日的垃圾清運及環境整理外，近日來為了新型冠狀肺炎的防疫工作，清明連假前後動員人力及機具針對台南市重要交通場站、景點、商圈、夜市等人潮眾多場址進行消毒工作，針對即將到來的雨季，登革熱防疫消毒和孳生源清除工作也是刻不容緩地進行，清潔隊員個個都是守護清淨家園和市民健康的無名英雄。

環保局表示，市府非常重視清潔隊員，一直以來持續編列預算添購防疫用機具和清潔隊員個人如口罩和護目鏡等防護配備，為的是讓清潔隊員在執行防疫工作時能無後顧之憂，展現政府防疫視同作戰之決心。

環保局表示，清潔區隊員接續早上的清掃勤務和防疫工作後，午間休息時會進行機具檢點和整備與休息待命下午的工作勤務；近日為了防疫，平日的垃圾清運及環境整理外，清明連假前後動員人力及機具就市內重要交通場站、景點、商圈、夜市等人潮眾多場址進行消毒工作外，面對即將到來的雨季，登革熱防疫消毒和孳生源清除工作也是毫無間斷地進行。



環保局強調，民眾在防疫期間務必做好個人防護，保持社交距離，尤其是口罩使用後勿隨意丟棄，以維護市容環境的整潔，保障病毒不隨口罩而散播出去，未來將持續編列預算添購防疫用機具、口罩和護目鏡等防護配備，讓清潔隊員在執行防疫工作時能無後顧之憂。

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