韓國動漫《爆笑蟲子》授權鬧雙包　畫廊辦展受阻損失300萬怒提告

▲台灣動漫協會和台北市畫廊都取得了動漫授權鬧出雙胞打官司。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

有畫廊業者看準韓國動漫《爆笑蟲子》商機，取得授權後，準備在百貨公司辦特展，但台灣動漫協會卻發聲明，聲稱自己才是正版代理商，並揚言採取法律行動，百貨公司因此決定不出租場地，畫廊損失企劃、宣傳300萬元，憤而控告動漫協會妨害信譽、不公平競爭等罪；台北地檢署調查發現，雙方都取得合法授權，協會主張自己的權利沒有錯。

《爆笑蟲子》(逗逗蟲)是由韓國TUBA公司創作的動漫，以蟲子為主角且無對白，以誇張表情和身體蠕動搞笑演出，台北市大安區1間畫廊向大陸深圳拉瓦數字動漫公司取得授權，原本準備在2019年4、5月間，在信義區新光三越A11館舉辦特展，並砸了300萬元的宣傳、企畫及製作等費用。

▲檢察官認為動漫協會主張自己的代理權沒有錯 。（示意圖／Pixabay）

可是台灣動漫文化創意產業發展交流協會卻在臉書發布聲明，主張協會已經取得知名動漫IP《爆笑蟲子》的港澳台代理權，且從未授權給任何人進行展覽，「已進行各方蒐證將進行提告，呈上法律訴訟之證物，勿以身試法，謝謝各為合作夥伴！」

新光三越因此不願出租場地給畫廊，畫廊不甘損失，控告《公平交易法》不公平競爭、《刑法》損害信譽等罪，動漫協會拿出2018年4月取得的授權書，以及深圳拉瓦公司窗口的微信對話紀錄，說協會是「台灣地區的總代理」、「唯一合法的台灣代理」，檢察官認為雙方都有取得授權，不論實際上是否有取得專屬授權，協會為保障自身權益發布聲明，未逾越《憲法》保障的言論自由，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。

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