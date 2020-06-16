彰化和美醫師「倒頭栽」水塔亡　腳踩在鐵梯上...警方初判死因曝光

▲彰化醫師陳屍水塔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮1名謝姓醫師，16日上午被家人發現倒頭栽在自家診所頂樓水塔，消防局據報後趕緊派遣消防大隊趕緊前往搶救，醫師整個頭泡在水中，腳卻踩在鐵梯上人已沒呼吸心跳，初步了解，額頭有受傷，不排除是撞擊到水塔而倒進水塔內溺斃意外身亡，檢方也將進一步相驗死因。

目前謝醫師遺體已經運至和美公墓暫時安置；針對死因，家屬也相當不解，表示今日上午看到謝醫師情況都很正常，並未發現任何異狀，怎料竟會陳屍頂樓水塔。

彰化消防局指出，據報後派遣和美車組執行自殺救護（和美92、31車），後續第二次派遣氣墊（和美42、43車），由分隊長帶隊前往，救護人員到達現場後，由帶自四樓查看現場狀況，回報患者上半身趴臥於水塔內，患者已肢體僵硬。

謝醫師意外身亡，很快的傳遍了整個和美小鎮，謝醫師平日為人樂善好施，跟他交情很要好的國小同學中午也趕到診所關心，眼眶泛紅的說，他的為人真的很好，一個好好的人怎麼會發生這樣的憾事，真的很令人不捨。

據了解，謝醫師早上有打電話給藥師說，今天上午不看診，謝妻鄭覺得納悶，才想到謝醫生有清洗水塔的習慣，才上頂樓找人，才發現謝醫師上半身在水塔內、雙腳懸空，已經意外身亡。

►9成人都做錯！洗面乳直接塗臉反而難洗淨 「泡沫」才是關鍵