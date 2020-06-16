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馬尾妹遭擄淪性奴畫面曝！「不准穿內衣褲」囚禁12hrs　變態渣男：只有親親

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▲▼監視器拍下65歲簡男搭訕22歲輕度智能障礙馬尾妹 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲監視器拍下65歲簡男搭訕22歲輕度智能障礙馬尾妹 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名工人上月等公車時，搭訕一名有輕度智能障礙的女子，將她拐騙回家性侵，為了滿足隨時可以逞獸慾，還不讓女子穿衣，強迫當「性奴」12小時；家屬發現女子失聯，立刻報警協尋，警方調閱監視器，循線將她從工人家中救出，訊後依妨害性自主移送偵辦。

65歲簡姓男子平時在工地做工，在新北市租屋獨居，5月間，他到台北市龍山寺閒晃，在公車站旁看到一名22歲患有輕度智能障礙的女子，見她穿著貼身牛仔褲，綁著俏麗馬尾，不禁起了色慾，大膽地上前搭訕。

女子因為口語表達不清，簡男趁機連哄帶騙帶她搭上捷運返回租屋處，強行對她舌吻脫衣，最後性侵得逞；更誇張的是，簡男變態地喝令女子要全裸，不准穿內衣褲，以方便他隨時可以發洩性慾，中午外出用餐，更將女子反鎖屋內軟禁。

由於女子一早外出後，隨即失聯，家屬心急如焚，報警請求協尋。警方調閱監視器，循線找到簡男住處，應門時，還裝得若無其事，直到警方表明掌握事證，他才乖乖配合，一進屋內，就看到衣不蔽體的女子呆坐客廳，女警趕緊協助穿衣，結束12小時性禁臠。

簡男被帶回派出所偵訊時辯稱，2人是情投意合，也僅限親吻、身體愛撫，並沒有性侵，因不知道她住在哪才沒送她回去，根本沒有軟禁她，警方不採信，訊後仍依妨害性自主將他移送偵辦。

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