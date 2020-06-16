女大生安全帽突消失！港男帶回宿舍「滑動發洩」再放回去下場出爐

▲男大生於學校停車場偷安全帽，帶回宿舍打手槍，完事後再歸回原處。（示意圖／與本案無關／記者陳以昇翻攝）

記者陳羿妏／高雄報導

一名來自香港的20歲男大生阿俊（化名）就讀高雄某私立大學，去年11月間於宿舍地下停車場不但偷走女大生花花（化名）的安全帽，帶回宿舍「發洩」，還將留有精液的安全帽再歸回原處。不過，橋頭地院審理後，只認毀損罪，判阿俊拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。

判決指出，整起事件發生於去年11月10日晚上11時30分許，阿俊偷走花花的安全帽後，帶回宿舍「滿足自己的性慾」，直接在安全帽內層打手槍，完事後再將「用過的」安全帽歸回原本位置。

不過花花已提前發現安全帽失蹤，隨即告知宿舍保全人員，進一步調閱監視器後，確認是阿俊偷的；事後，阿俊坦承犯行，檢方依竊盜、性騷擾、毀損等罪嫌將他起訴。

法官勘驗監視器畫面、安全帽後，僅認定有毀損一事，至於竊盜部分，因阿俊於事後有物歸原處，因此難認有偷竊意圖，性騷擾則是要件不符，因此橋頭地院最終依毀損罪，判阿俊拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，全案可上訴。

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