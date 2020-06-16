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民進黨立委：駐外名片應加入「Taiwan」字眼凸顯國家意象

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▲▼外交部外館名片格式。（圖／記者楊蕓翻攝）

▲外交部提供外館參考的名片格式。（圖／記者楊蕓翻攝）

記者林銘翰／台北報導

外交部12日通電給所有駐外使館，要求所有駐外使館人員的名片應統一格式，在範例格式上沒有出現台灣、Taiwan的字樣，引起討論，而此舉疑與國民黨立委陳以信日前的質詢有關。對此，民進黨立委王定宇表示，目前對外標示系統「太多China、太少Taiwan」，需要進一步清楚標示出中華民國台灣2360萬人的國家意象；民進黨立委陳亭妃則說，應該有更多台灣的字眼可以放在裡面。

外交部日前通電駐外館處，要求駐外人員名片統一格式，其中包括國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖例，但未同意使用「台灣」、「Taiwan」字樣。據悉，該事由先引用100年8月時馬政府所發的外交部通電，藉此傳達這是延續過去規定的最新作法。

▲▼外交部外館名片格式。（圖／記者楊蕓翻攝）

▲▼外交部提供外館參考的名片格式。（圖／記者楊蕓翻攝）

▲▼外交部外館名片格式。（圖／記者楊蕓翻攝）

陳以信16日在臉書表示，經過他4月20日在立法院外交及國防委員會的質詢後，外交部擬統一外館名片使用格式，「這不是壞事，而是早該做的事」。他說，國家對外人員的名片，就是國家象徵的一部分，本來就該有一致性的作法，相信各國都是如此，「統一格式是好事，特立獨行會壞事」。

對此，王定宇認為，目前的對外標示系統「太多China、太少Taiwan」，他要求外交部的對外識別，基本上必須足以辨別而避免與中國大陸混淆不清，需要進一步清楚標示出中華民國台灣2360萬人的國家意象。

陳亭妃表示，外交部必須要解釋、說明清楚，針對名片應該訂一個「樓地板」的規格，但是在這個「樓地板」之上，如果能夠對於整個國家的外交形象提升，將「Taiwan」的字眼可以放進去，得到其他國家的認同，甚至可以進一步用台灣來跟國際間接軌，相信這也是台灣要的空間。陳亭妃呼籲，外交部應該跟外館說明得更清楚，讓整個名片格式更開放，而且有更多台灣的字眼可以放在裡面。

民進黨立委郭國文也質疑，外交部駐外單位的做法，事前是否有與外交部討論過，不管是外交部還是駐外單位，在處理此事時都應謹慎考量。至於是否認同此舉？郭國文則說，不能夠說認同或不認同，事實上還沒討論到那邊，「如果叫我認同的話，我會希望要加註台灣兩字」。

民進黨立委張宏陸則說，外館名片未必需要統一格式，但要有能凸顯台灣的意象出現，「那也是代表我們中華民國在對外」。

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