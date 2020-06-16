新加坡鬆綁入境第2階段　來自台灣等10國免指定地居家通知

▲新加坡樟宜機場。（圖／路透）。

文／中央社記者黃自強新加坡15日專電

新加坡從19日起進入阻斷措施鬆綁第2階段，入境旅客從18日起除履行居家通知，也要接受新冠肺炎病毒檢測。不過，從台灣等10個國家和地區赴星旅客不需在指定地點居家通知。

新加坡長期簽證持有人入境前，仍要獲得有關當局批准才能啟程。從10個國家和地區赴星國旅客不需在指定地點履行居家通知，包括澳洲、紐西蘭、汶萊、日本、澳門、韓國、台灣、越南、中國與香港。

這項措施17日晚上11時 59分起生效。新加坡衛生部表示，凡入境前在上述國家和地區連續停留不少於14天旅客，不必在指定地點履行居家通知。新加坡公民和永久居民可在住所履行居家通知，長期簽證持有人可以在家人名下的住所、自費在飯店履行居家通知。

衛生部今天指出，全球新冠肺炎疫情日漸改善，新加坡有關當局逐漸放寬限制，將同意更多長期簽證持有人入境。除事先獲得特別批准或在透過快速通道安排入境外，新加坡在這個階段仍拒絕短期旅客入境。

衛生部表示，從17日晚上11時59分起，所有入境和出境的旅客都要自行負擔病毒檢測費用；非公民和永久居民入境，如果在指定的地點履行居家通知，同樣要負擔相關費用。值得注意的是，新加坡也決定從18日晚上11時59分起進入阻斷措施鬆綁第2階段，雖然開放探訪親友，但每戶家庭一次只能接待最多5名訪客。另恢復最多5人的 小型聚會，仍要保持至少1公尺的社交安全距離。

所有零售實體商店在阻斷措施鬆綁第2階段中重新開放，民眾可以到餐廳裡用餐。餐飲場所餐桌每桌最多 5人，桌子相距1公尺，禁止相互交流。其他諸如人流量較大場所仍要限制進出人數。阻斷措施（Circuit Breaker）6月1日結束，新加坡為避免發生第2波疫情，決定分3階段重啟經濟活動。

第一階段原預估持續4週到6週，第2階段的過渡期達3個 月到6個月之久。 不過，新加坡依據解封第一階段的前2週本土社區 疫情狀況，今天宣布從18日晚上11時59分起進入阻斷措施鬆綁第2階段。

根據衛生部公告，今天初步確認新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例214起，其中多數是移工宿舍移工，只有3起社區感染病例，都是持工作簽證的外國人，沒有公民或永久居民確診。累計確診總病例達4萬818例。