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台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　「HTC U20 5G」搭載5鏡頭首度亮相　

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▲台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　「HTC U20 5G」搭載5鏡頭首度亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏達電發表首款5G手機「HTC U20 5G」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

宏達電（HTC）今（16）日舉辦「1+1無限可能」新品發表會，亮相首款5G高速傳輸手機「HTC U20 5G」，從7月1日開始預購，主打5鏡頭、6.8吋大螢幕、5000mAh大電量、8GB／256GB大容量規格，售價18990元，並將在台灣製造生產。

宏達電首款5G手機真的來了，「HTC U20 5G」搭載Snapdragon 765G處理器，採用6.8吋20:9的FHD+大螢幕，背蓋設計走霧感光澤路線，從光柵變化來設計，顏色有晶岩白、墨晶綠兩種款式，主打為首款台灣製造、台灣品牌的5G手機。

▲台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　「HTC U20 5G」搭載5鏡頭首度亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏達電舉辦「1+1無限可能」新品發表會。（圖／記者姚惠茹攝）

「HTC U20 5G」主打5鏡頭設計，包括4800萬畫素(f/1.8光圏)、+800萬畫素(f/2.2光圏)、+200萬畫素(f/2.4光圏)的背面四鏡頭，提供118度超廣角、超微距20mm鏡頭、人像模式、夜拍模式功能，以及3200萬畫素(f/2.0光圏)的前鏡頭，提供即時美膚調整。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，「HTC U20 5G」將在宏達電的桃園工廠生產，成為全球第一支台灣製造的5G手機，搭配5G開台將在7月1日開放預購，未來將提供5G高速傳輸，無論上傳下載4K高畫質錄影都僅需幾秒的時間，建議售價為18990元。

▲台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　「HTC U20 5G」搭載5鏡頭首度亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏達電首款5G手機「HTC U20 5G」建議售價18990元。（圖／記者姚惠茹攝）

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