宏達電發表中階機HTC Desire 20 Pro　下半年再推VIVE XR Suite軟體服務

▲宏達電發表中階機HTC Desire 20 Pro。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（16）日舉辦「1+1無限可能」新品發表會，亮相首款5G高速傳輸手機HTC U20 5G，同時發表中階機HTC Desire 20 Pro，更要在下半年推出VIVE XR Suite軟體服務，宣布宏達電轉型為發展硬體、軟體與服務的科技公司。

宏達電執行長Yves Maitre表示，HTC睽違9個月發表新品，正是因為2020年是真正的5G元年，而5G代表著高傳輸、低延遲，連結設備之間的溝通，對於這樣21世紀的關鍵時刻，宏達電已經準備好，計畫打造一個包含硬體、軟體與服務的平台，相容任何裝置、VR頭盔的應用商店。

▲宏達電發表VIVE XR Suite軟體服務。（圖／記者姚惠茹攝）

宏達電台灣區總經理陳柏諭首先發表HTC VIVE XR Suite軟體整合服務，其中包含VIVE MESEUM、VIVE SOCIAL、VIVE CAMPUS、VIVE SESSIONS、VIVE SYNC，主打提供全方位的遠距體驗服務，把所有實體活動複製到虛擬世界，並預計在今年下半年推出。

同時，宏達電的「1+1無限可能」同時發表中階機HTC Desire 20 Pro，搭載旗艦級五鏡頭，包含4800萬畫素主鏡頭、搭配800畫素超廣角鏡頭、25mm微距、200畫素景深鏡頭，以及2500萬畫素的前鏡頭。

HTC Desire 20 Pro搭配6.5吋19.5:9的Full HD+螢幕，支援QC 3.0快速充電，搭載高通Snapdragon 665晶片，內建6GB／128GB ROM，配有5000mAh大電量，機身採用紋理漸變設計，提供墨晶黑、鏡澈藍兩種款式，預計6月18日正式出貨，建議售價為8990元。

▲HTC Desire 20 Pro提供墨晶黑、鏡澈藍兩種款式。（圖／記者姚惠茹攝）

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