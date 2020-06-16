毛小孩高齡化！　台師大推「動物長照2.0」用中藥製寵物健康食品

▲台師大教授吳忠信主張透過傳統的中獸藥食補與針灸，照護中高齡寵物的健康，並且延緩寵物的老化，讓寵物晚年活得更健康、更有尊嚴。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

在台灣越來越多人飼養寵物，台灣師範大學認為，毛小孩高齡化將是未來將面對的問題，因此「動物長照2.0」是急需堆動的議題。台師大生命科學專業學院教授吳忠信主張透過傳統的中獸藥食補與針灸，照護中高齡寵物的健康，並且延緩寵物的老化，讓寵物晚年活得更健康、更有尊嚴，藉此提升需長期照顧的寵物與飼主的生活品質。

長期在專研中藥的吳忠信發現，許多傳統中藥由於富含動物必需的營養物質，有些中藥可調節脾胃功能使其能促進動物生長，有些中藥可以抵抗病毒、細菌、寄生蟲等多種微生物，有些中藥還可以提高動物的免疫力與抗氧化能力，這些功效都是中藥作為研發寵物健康食品的重要優勢。

請繼續往下閱讀...

吳忠信表示，為增進經濟飼養動物的健康與生長性能，並且減少傳統化學藥物和飼料中抗生素的添加，嘗試從傳統的中藥中尋找可以替代西藥與抗生素的動物藥。這研究計畫利用120頭四週齡的離乳仔豬作實驗，選用具有腸胃保健功能的漢方中藥作為飼料添加劑，實驗結果證實，漢方中藥確實具有保護仔豬呼吸道與腸胃道的功能，並且兼具抗發炎、緩解氧化壓力、以及防止細胞凋亡的保護功能。

▲台師大生命科學專業學院教授吳忠信。（圖／台灣師範大學提供）

吳忠信說，仔豬餵食含漢方中藥的飼料，生長效果甚至比餵食含抗生素飼料來得更加顯著。此研究認為漢方中藥可以有效替代抗生素作為飼料添加物，這成果將有助於協助業界研發優質經濟動物保健飼料添加劑。



吳忠信再說，在台灣許多飼主已經把寵物當成家人，因此特別針對台灣貓、犬的主要疾病與死因積極研發寵物保健飼料添加劑，篩選可以有效增強營養吸收、骨骼保健、運動功能、血脂調節、延緩衰老、抗發炎、腸胃功能、免疫調節的寵物保健飼料添加劑，期能將本計劃研發之動物保健飼料添加劑成果技轉給業界開發成為商業產品，製成兼具養生保健功能寵物食品，藉此提高動物保健飼料添加劑的高經濟產值。

吳忠信也說，面對台灣寵物高齡化以及抗生素濫用的嚴重問題，應該學習老祖宗的智慧，從傳統的中藥尋找可以替代西藥與抗生素的動物藥，以及從傳統的中醫尋找可以替代西醫的獸醫治療方式。如此一來，將能夠讓高齡的寵物活得更健康、更有尊嚴。

