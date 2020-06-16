「新發地」所有貨源一律封存！　北京下硬命令：全覆蓋、不遺漏

▲北京對農貿市場、餐飲場所等防疫大檢查。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

北京自11日以來已累計106人染疫，爆發地「新發地市場」所在的區域昨（14）日也被升級為高風險地區。北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組16日強調，要抓住新發地批發市場這個重中之重，對農貿市場、餐飲場所等防疫大檢查，對經營者核酸檢測。

綜合陸媒報導，近日，北京連續出現新冠肺炎確診病例且涉及新發地批發市場，為此全市啟動了食品安全大檢查。海淀、西城、昌平、門頭溝等市場監管局15日起全面排查新發地肉類和海鮮貨源，發現後立即封存等待進一步檢測。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第六十九次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第三十次會議15日下午舉行。會議表示，對曾進出新發地批發市場的人員儘快核酸檢測並醫學觀察，做到全覆蓋、不遺漏；統籌調配全市核酸檢測能力，進一步擴大檢測範圍，對重點區域、重點人群做到應檢盡檢。

會議強調，以新發地批發市場及周邊地區為重點，深入細緻開展流調和病毒溯源工作；全市迅速對農貿市場、菜市場、餐飲場所、機關食堂進行防疫大檢查，全面開展環境消殺，對攤主和經營管理人員進行核酸檢測，一旦有情況第一時間報告預警。

事實上，北京市已經宣布，全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，展開「敲門行動」排查20萬名兩周內曾到過「新發地市場」的市民，所有卡口都安排人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共部位消殺，暫停開放文體娛樂等室內活動場所。

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