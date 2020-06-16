台61線竹南段3貨車追撞　砂石車駕駛「骨折卡座位」被救出送醫

▲台61線西濱竹南段，16日凌晨發生3貨車追撞事故，其中砂石車駕駛受困車內，所幸送醫後暫無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線西濱快速道路竹南段北上車道，16日凌晨4時許發生一起3部大小貨車追撞車禍意外，分別為瀝青卡車、第2輛為砂石車及第3輛後方載運冬瓜小貨車；其中第2輛砂石車輛司機受困車內，救護人員利用破壞器材將駕駛救出，駕駛右大腿閉鎖性骨折、左臀疼痛送為恭醫院。

苗栗縣消防局表示，16日凌晨4時26分左右接獲民眾通報，立即派遣竹南分隊4車8人前往處理，抵達時發現現場第2輛砂石車輛司機受困車內，救護人員評估患者生命徵象後，馬上利用破壞器材將駕駛座內創造空間後將駕駛快速救出，經初步檢查，駕駛大腿有閉鎖性骨折，經送醫後已無大礙。

警方表示，這名蘇姓砂石車駕駛，行經西濱竹南焚化爐附近時，疑似未保持安全距離，追撞前方由潘姓男子所駕駛的瀝清卡車後，連帶後方載運冬瓜的戴姓男子也煞車不及又追撞上去，才導致中間砂石車蘇姓駕駛因而被卡在駕駛座，右大腿骨折。經送醫急救後，已無大礙；肇事原因正警方調查中。

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