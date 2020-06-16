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「想自由！」16歲少年深夜猛刺媽媽12刀　母親的反應讓人淚崩

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「想要自由的生活」16歲少年12刀猛刺母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國宋卡府合艾縣（Hat Yai）發生一起蓄意殺人案，一名16歲少年（名字未透露）13日凌晨趁母親熟睡時，持刀從母親背後連續猛刺12刀，造成對方重傷入院至今仍未脫險。少年14日在親戚的陪同下到警局自首，他供稱是因為「想要自由的生活」，不希望有人對他管東管西，才會想要殺害母親。

根據《泰國網》引述Kapook報導，少年13日凌晨3時許趁母親熟睡時，持刀從母親背後連續猛刺12刀，事後立刻逃離現場，直到14日才在親戚的陪同下到警局自首。他供稱因為想要自由的生活，不希望有誰能限制他，也不想做母親想讓他做的事情，認為殺了母親後就能隨意做自己想做的事情。

報導稱，少年的母親其實沒有強迫少年做過任何事，而少年也沒有拒絕過母親的要求，事發前甚至沒有要與母親溝通的想法。少年還向警方透露，他本以為母親會激烈反抗，沒想到母親沒有做任何抵抗，甚至還要他趕快從家裡逃走，讓他清醒後非常後悔。

寫、工作、筆記本、寫信、書信（圖／達志／示意圖）

▲少年事後非常後悔，希望為自己的所作所為接受懲罰。（圖／達志／示意圖）

另據《曼谷郵報》報導，少年寫給警方的自白筆記顯示，他襲擊母親時「我遮住了母親的眼睛和嘴，拿刀多次刺入母親的腹部，當她掙扎著背對我時，我仍拿刀刺母親的背」，母親受傷後問他，為什麼要這麼做，但沒有等他回答，母親就要他趕快離開。

少年寫下，「（母親）她的行為讓我明白了，她有多愛我，我跑出家門，對她很內疚」，少年希望向母親道歉，並願意為自己的所作所為接受懲罰。

據悉，少年的母親因為工作原因，常年待在國外沒有回家，事發10天才回到泰國，沒想到就發生這起悲劇。少年的母親事後被同住的親戚送醫，直到現在仍沒有脫離險境，少年則被依謀殺未遂罪嫌移送法辦。

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