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美C-40A飛越台領空　陸國防部：解放軍有能力維護領土完整

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▲▼新聞發言人任國強。（圖／翻攝中國國防部）

▲陸國防部新聞發言人任國強。（圖／翻攝中國國防部）

記者鄭思楠／綜合報導

美國海軍一架C-40A運輸機9日沿著台灣西海岸航線飛行，引起國際關注。除了大陸外交部、國台辦等嚴正回應外，國防部新聞發言人任國強15日也表示，解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞共同利益、維護台海地區和平穩定，堅決挫敗任何製造「一中一台」的圖謀。

任國强指出，美軍機未經中方允許飛越中國領土，嚴重侵犯中國領土主權、嚴重破壞台海和平穩定，是極端錯誤和危險的。

他要求，美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切挑釁中國國家主權和領土完整的行為，「台灣是中國不可分割的一部分，任何『以台制華』和挾洋自重的做法都是沒有出路的。」

此前，國台辦發言人朱鳳蓮強調，美軍機飛越台灣，損害中國主權、安全、發展利益，違反國際法和國際關係基本準則，是一起非法行徑和嚴重挑釁事件，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對，民進黨當局勾結外部勢力侵犯中國主權安全，破壞台海和平穩定，禍患島內民眾安全福祉。」

外交部發言人華春瑩也指出，希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止此類非法、挑釁行徑，「中方將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

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