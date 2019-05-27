考核官都説讚！台東義消救災能力成績再突破　連4屆獲特優

▲▼台東義消受測人員均獲得滿分的佳績，總秒數較上一屆進步100餘秒，連續4屆榮獲全國「特優」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提升義消人員救災技能，於搶救各種災害現場時能發揮最大力量，內政部消防署26日辦理「義勇消防人員救災能力考核」，台東縣消防局義消弟兄展現平日訓練績效，受測人員均獲得滿分，接連榮獲4屆全國特優，連考核官都不禁稱讚。

救災能力考核於上午8時起在國立台東女中舉行，參與抽測的義消人員犧牲假期，甚至有假日開早餐店的「老闆」拉下鐵門，放棄數萬的營業額，參加為期2日的集訓及受測考核，更有父子檔義消一同至分隊集訓。義消總隊邱榮賢總隊長、副總隊長董奇芳及消防局盧東發副局長集訓期間都來到場加油打氣。

台東縣消防局表示，本次考核係由消防署統一抽籤，可謂「真實呈現」各縣市義消總體戰力的方式，消防署也特別遴派張清結主任、視察劉晏瑄等人「監考」。考核過程相當嚴謹，不但講究技能的速度、正確性，甚至出動碼表計時，藉以反映火場救災分秒必爭，整個測驗直到中午十二時許才結束，義消弟兄的表現可圈可點，受測人員均獲得滿分的佳績，連續4屆榮獲全國「特優」，難能可貴的是，總秒數較上一屆進步100餘秒，顯示出台東義消近年來訓練的紮實及技術的提升。

邱榮賢總隊長欣慰表示：「消防人力有限，但民間力量無窮」。義消救災能力考核都是採用抽測方式，台東縣義消每次都能滿分且連續4屆獲得特優，是靠平時的紮實訓練展現的成果。