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親子

過敏、塑化劑…　我不給孩子玩史萊姆的4大理由！

（圖／取自免費圖庫Pexels攝影師cottonbro）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

前陣子，受到許多Youtube影片教學影響，由膠水、硼砂等物質混合的黏稠史萊姆（Slime），突然成為小學生間瘋玩的自製玩具，身為化學老師的小孩，我一看就知道，這史萊姆根本是化工怪獸，嚴格禁止女兒玩這個黏呼呼、介於固體與液體間的膠狀物質。

其實在我小時候，學校的合作社就賣過史萊姆，當時我才揉個2分鐘，異位性皮膚炎馬上發作，實在沒想到這玩意兒會在30年後又興起，如果您長期Follow焦糖綠玫瑰文章，會發現我對女兒的用品跟玩具安全都很嚴格，所以當我看到這波熱潮浮出時，立馬從以下幾個觀點，告訴女兒「這個東西不適合當玩具！」

1、史萊姆的製程，逃不開化學成分與化工痕跡！

我曾看過小學生用膠水、水、硼砂來製作史萊姆，硼砂曾經是鹼粽、脆圓的食品添加劑，在被發現會對人體生殖系統造成危害後，已經被政府明文禁用！而調製史萊姆的過程中，為了增加黏稠度，必須加進硼砂，不斷揉捏、混合，皮膚緊密接觸硼砂，事後又不好好洗手的話，不是把硼砂都吃進嘴裡了嗎？

2、塑化劑、防腐劑無所不在，但我們要懂得取捨！

製造史萊姆需要大量膠水，在搗拌的過程中，不可能不碰到塑化劑、防腐劑、人工色素，尤其在多次揉捏中，這些對人體有害的成分，更容易被釋放出來，雖然說，在工業社會中，要完全排除塑膠製品，幾乎是不可能的事！但身為家長，我們還是該對孩子的玩具把關，盡量讓孩子少碰到這些化學物質。

3、史萊姆其實很髒！

藉由搓揉成型的史萊姆，不只拌入人體皮屑，還有環境中的灰塵、病毒、細菌，據英國消費者雜誌《Which？》報導，史萊姆檢體中的好氧性微生物總量，超過歐盟建議值的4倍，細菌孳生、藏汙納垢的速度超強！

尤其是對兒童或是異位性皮膚炎患者，在接觸這些香料、人工色素、化學成分後，極容易導致濕疹、過敏脫皮等問題。

4、史萊姆裡的東西，多半不會回收再玩～

看到這裡，您是不是已經皺著眉頭，動搖對史萊姆的喜愛呢？我再來最後一擊！

史萊姆的可玩期限很短，雖然可以用熱水浸泡還原，但拌入的材料，如：串珠、亮片、香香豆等，卻很少人會取出再使用，對媽媽的荷包跟教育理念來說：「這不是浪費是什麼？」平常教小孩「珍惜」已經不容易，為什麼要搞個史萊姆，破壞對孩子的教養態度呢？

昨天，黃瑽寧醫師發表史萊姆中的聚氯乙烯、聚丙烯，可能導致人體指甲出現黑色的不明物體，新聞也報導過，有小朋友因為玩史萊姆，導致手指嚴重過敏，把指紋都抹平了，您還要給孩子玩這麼「療癒」的東西嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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