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解放軍西藏高原密集演訓！十一大閱兵「明星坦克」15式輕坦上場

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▲▼ 。（圖／翻攝自中新社）

▲中印邊境摩擦不斷，雙方頻頻秀軍事肌肉。（圖／翻攝自中新社）

實習記者崔子柔／綜合報導

解放軍近日在西藏軍區進行密集演訓，從步坦協同演練影片中可見，去年「十一」大閱兵中高調亮相的新型陸戰裝備「15式輕型坦克」參與其中。該次演練後制定出了適合高原特殊環境的作戰方案，為高原實戰累積有效經驗。

根據《中新社》報導，西藏軍區某旅步兵在海拔4700多米的地域組織步坦協同演練，利用坦克火力猛、防護強、機動快和步兵機動靈活、感知力強的優勢，重點突出坦克遠距離打擊前沿火力點、步兵為坦克指示目標、坦克引導步兵通過通路、坦克搭載步兵快速機動等內容。

▲▼ 。（圖／翻攝自中新社）

▲西藏軍區海拔與班公錯湖相近。（圖／翻攝自中新社）

根據《政知見》報導，此次演練不但將部隊拉到完全陌生的高海拔地域，還是一場多科目綜合性演練，將兵種專業、戰場勤務和機降滲透等內容融入到演練中來。影片中可見，解放軍新列裝的15式輕型坦克參與演訓並進行主砲射擊，掩護步兵前進。

▲▼ 。（圖／翻攝自中新社）

▲中印邊境摩擦不斷，雙方頻頻秀軍事肌肉。（圖／翻攝自中新社）

15式輕型坦克（ZTQ-15輕型坦克）重33噸，主武器是105mm坦克炮，與作為解放軍主力主戰坦克的99式主戰坦克相比，其體積小、重量輕，適合中國大陸南方水稻田網地形，以及西北高原地區使用，於2016年投入量產，大陸國防部於2018年12月26日宣佈，15式坦克已列裝部隊。

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