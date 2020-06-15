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大學指考全程要戴口罩！壓條沒壓緊也不行…試場故意不戴「扣該節全部成績」

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考7月3日至5日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

國內疫情趨緩，已進入「防疫新生活」，109學年度指考7月3日至5日登場，大考中心今（15日）下午舉行防疫措施說明會表示，入場動線採「單一入口進場」，提早半小時讓考生準備進場。所有試務人員與考生必須「全面戴上口罩」，考生不戴，禁止進入考區，若已進入試場故意不戴，扣減其該節全部成績。

大考中心主任周兆民表示，防疫新生活公告，若無法保持社交距離，在試場內仍要全面戴上口罩。這次指考，入場以「單一入口進場」，必須「出示入場識別證及應試有效證件正本」外，「全面量測體溫」，若不配合，同樣禁止進入，避免群聚，除「特定陪考人員」，如身心障礙、重大生病或突發傷病，可申請一位親友陪考，家長全部不能陪考。另外，試場開會放冷氣保持通風，但教室門會關上，開對角窗戶各一扇15公分，考前和每天試畢加強消毒。

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▲▼大考中心說明大學指考防疫說明會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼大考中心說明大學指考防疫措施。（圖／記者許展溢攝）

▲▼大考中心說明大學指考防疫說明會。（圖／記者許展溢攝）

周兆民指出，本次指考每間試場人數由42人降為36人，個別報名考生也提供考場服務。大考中心特別說明，考生如因身心或特殊狀況導致無法戴口罩，應在考前檢具衛福部認定的醫學中心、區域醫院或地區教學醫院開立的「診斷證明書」。大考中心提醒居家隔離、居家檢疫考生，要在7月20日到7月22日進行補考。

由於今年國中會考發生有學生故意不戴科目全以零分計算。此次大考規範又是如何？周兆民強調，口罩壓條沒壓緊，容易滑下來，會請監試人員一再提醒考生要戴好，若考生真的整個拉下，就算是故意不戴，根據相關規範就是屬違規。中午用餐部分則可到考區外用餐，只是進入考區就必須重新出示識別證、重新量體溫，若在考區內，原則上是會安排在試場內用餐。
 

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