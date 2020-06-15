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黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

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記者黃子倩／高雄報導

6月6日前高雄市長韓國瑜遭罷免後，力挺罷韓而遭韓國瑜支持者嗆罷的兩位高雄市議員，時代力量黃捷還有民進黨的陳致中，15日出面強調自己會平常心看待，表示若因為挺罷韓讓自己也被罷免，他們也不會後悔，另外黃捷也提醒出面連署罷免的人，她說鳳山的「鳳」沒那麼好寫，推動罷免真的很不簡單。

▲▼ 黃捷陳致中 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲時代力量議員黃捷與民進黨議員陳致中。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼黃捷回應。（圖／記者洪靖宜攝）

▲時代力量議員黃捷。（圖／ETtoday資料照）

黃捷指出，在11日韓國瑜最後一天任職的感恩音樂會，就有人自製看板，還有罷免同意書去現場發放，讓她很傻眼。另外，連署站近幾天人潮不間斷，但她強調還是會用平常心看待，其實罷免沒有這麼容易，必須花非常多心力，還要很有毅力日日站到街頭上。

黃捷說她自己提醒過大家，鳳山的「鳳」沒有這麼好寫，光是罷韓連署時，很多人反覆寫了10次以上，內容才正確，如果真的想罷免黃捷，那這些韓國瑜的支持者，也要有這樣子的毅力才有辦法，通過一階、二階的審核跟造冊，如此一來才有可能到第三階段投票。

黃捷也強調，罷免應該先想好理由，而不是先決定罷免才來徵求理由，如此本末倒置。陳致中面對罷免，跟黃捷有一樣的信念，他也是強調自己會坦然面對，如果是因為罷韓而被喊罷，絕對不會後悔。

▲陳致中批議會延期 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民進黨市議員陳致中。（圖／ETtoday資料照）

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