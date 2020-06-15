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「鳳字沒那麼好寫」黃捷無懼罷免　清捷隊35字回應！最新連署數字曝

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▲▼黃捷發文分享2趣事。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

▲黃捷發文分享2趣事。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

記者吳奕靖、黃子倩／高雄報導

6月6日前高雄市長韓國瑜遭罷免後，高雄市議員黃捷成為韓國瑜支持者嗆罷的對象，面對日益高漲的罷免聲浪，她說鳳山的「鳳」沒那麼好寫，推動罷免真的很不簡單；而罷捷領銜人王先生則表示，感謝提醒，會努力將她罷免。

黃捷指出，在11日韓國瑜最後一天任職的感恩音樂會，就有人自製看板，還有罷免同意書去現場發放，讓她很傻眼。另外，連署站近幾天人潮不間斷，但她強調還是會用平常心看待，其實罷免沒有這麼容易，必須花非常多心力，還要很有毅力日日站到街頭上。

黃捷說她自己提醒過大家，鳳山的「鳳」沒有這麼好寫，光是罷韓連署時，很多人反覆寫了10次以上，內容才正確，如果真的想罷免黃捷，那這些韓國瑜的支持者，也要有這樣子的毅力才有辦法，通過一階、二階的審核跟造冊，如此一來才有可能到第三階段投票。

▲民眾發送罷免黃捷連署單（紅圈處）。（圖／記者黃子倩攝）

▲民眾發送罷免黃捷連署單（紅圈處）。（圖／記者黃子倩攝）

「鳳山清捷隊」也是領銜人的王先生說，「對於黃小姐的發言，我們表示感謝，謝謝她的提醒，我們一定會更加努力的……罷免掉她的」。同時也透露了目前罷免連署書的份數，已經達到了1.8萬份。

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