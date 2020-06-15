華航公布7月航線增班計畫！倫敦改降希斯洛機場　6/16起恢復提供熱餐

▲華航公布7月份運能規劃，將增加部分客運航班。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航今（15）日公布最新運能規劃，7月份起增加部分客運航班，如日本東京、曼谷、新加坡等；越洋航線則包含洛杉磯、舊金山等，其中倫敦航線短期調整改降希斯洛機場。另外，自6/16起，長程線恢復供應熱食。

華航自7月份起增加部分客運航班，區域航線包含日本東京、曼谷、新加坡、吉隆坡及檳城等，越洋航線則包括洛杉磯、舊金山、阿姆斯特丹及法蘭克福等。

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▲華航持續關注全球疫情情勢，配合政府防疫政策並檢視市場需求，逐步調整運能規劃及機上服務。（圖／華航提供）

其中，考量倫敦蓋威克機場（LGW）地勤代理公司暫停代理業務，華航為持續服務旅客，原台北往返倫敦蓋威克機場航線，將自6月19日至10月24日短期調整為台北往返倫敦希斯洛機場（LHR）營運。

因倫敦當地實施國境管制及評估訂位需求，航班初期僅載貨營運，7月3日至7月31日期間計畫每周營運一班載客航班往返；去程每周五台北-倫敦希斯洛、回程每周六倫敦希斯洛-台北將提供載客服務，其餘航班為載貨營運，8月份以後航班將續視各國邊境管制措施及市場需求機動調整。

▲華航自6月16日起，陸續調整越洋航線餐點服務。（圖／記者李毓康攝）

另外，隨國內疫情逐漸趨緩，華航也宣布自6月16日起，陸續調整越洋航線餐點服務，除防疫餐盒外另提供一份熱餐主食，期待提供長程航線旅客較舒適的旅程，後續並將視疫情情勢，彈性恢復全線餐點服務。

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