交通部研議鬆綁「兩岸航點」！擬多增開6機場　第一階段開放客機載貨

▲交通部研議兩岸4航點再多開放6個。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，但嚴格邊境管制仍持續，近期就有物流業者呼籲，希望放寬兩岸客機載貨航點。交通部也研議，希望讓目前兩岸允許飛行的4座機場，多增加6座機場，希望增加華航、長榮等航空公司貨運收益，能度過這波疫情寒冬。不過，交通部指出，相關方案後續將送中央流行疫情指揮中心同意才會上路。

近期貨運物流業者建議，兩岸現行除了允許飛行的4航點（北京首都、上海浦東、成都雙流、廈門高崎）之外，其他航點如果因為疫情不開放客運的話，至少要允許客機純載貨飛行，滿足市場需要。

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▲交通部研議兩岸航點多開6個，希望增加客艙載貨運能。（圖／台灣虎航提供）

交通部近期研議，兩岸能多增加6個航點，包含深圳、重慶、青島、寧波、廣州、長沙，主要爭取可以客機載貨，希望在不影響防疫的前提下，第一階段能夠放寬兩岸客機載貨航點運能。至於第二階段就是全面開放載客，但時間表未定。

據了解，如果客機載貨能開放，每架飛機就能多載35頓貨，尤其貨運價格現在很好，多少人降低航空公司的虧損。交通部指出，現在邊境管制對航空公司影響很大，如果多開放6座機場就能讓航空公司用貨運增加收益，希望協助他們度過航空寒冬。

不過，相關計畫後續仍要送指揮中心，再經陸委會同意才會執行。

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