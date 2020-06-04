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又被誤認！華航飛機加入台灣意象⋯圖案9月出爐「明年中塗裝完成」

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▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航LOGO遭國際誤認為中國飛機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空日前擔任國家隊，到各國發送防疫物資，卻因名稱有China被誤以為是中國飛機，引發外界討論華航正名議題。昨日美國彭博資訊公司在Twitter張貼將禁止中國航班入境美國的新聞時，也誤用華航飛機照片，交通部長林佳龍除至貼文底下留言澄清，也表示，已著手進行華航塗裝工作，預計明年中就能呈現在飛機上。

美國昨日宣布禁止中國飛機入境美國，彭博新聞網在Twitter上發文時，卻以中華航空飛機照片作為配圖，引來許多網友反應。彭博後續已更換照片，也加上說明文字，澄清華航飛機非中國飛機。

請繼續往下閱讀...

▲林佳龍在twitter留言。（圖／交通部提供）

▲林佳龍在twitter留言。（圖／交通部提供）

林佳龍今日也到相關貼文下留言，他表示，感謝彭博說明，也解釋華航名稱變更程序繁瑣，較為困難，因此無法立即更改名稱，不過現階段會以添加符號或標示等方式，讓外界清楚了解華航是來自台灣。

交通部表示，華航塗裝優化工作5月已開始，預計規劃階段需4個月，遴選設計廠商及產出台灣意象共識；設計階段需6個月，廠商提案及設計定稿；工程準備階段需2個月，產出工程圖及完成備料作業；彩繪階段需0.5個月，進行實際噴漆作業，推算約明年中就可在華航機上看到有台灣意象的標誌。

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