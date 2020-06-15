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27歲非裔男驗屍結果出爐！　「背部中2彈」臟器毀大出血：死因列凶殺

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▲▼亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）遭警方開2槍擊中身亡。（圖／路透）

▲亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯，遭警方開2槍擊中身亡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）的驗屍結果出爐，富頓郡（Fulton County）法醫辦公室指出，布魯克斯死於槍擊，背部中彈2次，並將整起事件定調為「凶殺案」。

根據CNN報導，解剖相驗於美東時間周日（14日）進行，法醫辦公室公布結果後進一步表示，布魯克斯遭到2次槍擊後，臟器毀損並大量出血，因此將死因列為「凶殺」。

喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）75/85號州際公路上的溫蒂漢堡，上周五（12日）再度發生警察開槍殺死非裔男子的事件。當時警方獲報得來速車道上停著一輛車，裡頭一名男子正在呼呼大睡，而該名男子就是事後大家知道的布魯克斯。

警方抵達現場並為布魯克斯實施酒測，結果沒有通過，雙方之後對話近26分鐘，警方將布魯克斯雙手反扣壓制在地上，正要上銬時被布魯克斯掙脫並奪走電擊槍。其中一名員警羅爾夫（Garrett Rolfe）持實彈手槍追上前，擊中拿著電擊槍邊跑邊轉頭威嚇的布魯克斯，隨後開槍將對方擊倒在地。

根據現場目擊者拍下的影片，羅爾夫和他的搭檔布朗森（Devin Bronson）並未在第一時間進行急救，或是呼叫救護車，而是開始清理地上的殘跡，疑似包括開槍後的子彈頭，而羅爾夫似乎也把身上的警用錄影器拆了下來。躺在地上的布魯克斯當時還有反應，但過了整整2分鐘06秒，羅爾夫和布朗森才開始動作，布魯克斯送醫後不治身亡。

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