洗窗平台7樓下墜「橫的變垂直」！2工人卡土城高空8分鐘　住戶：砰好大一聲

▲住戶拍下這驚險場面。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

兩名洗窗工人在新北市土城區福祥街一棟社區大樓進行作業，沒想到頂樓的支撐吊臂疑似鬆脫，導致纜繩脫落，洗窗平台「從橫的變成垂直90度」，兩人在7樓高空受困8分鐘才獲救，受傷送醫。目前勞檢單位已介入調查，而這生死驚險一瞬間全被目擊民眾拍下。

《東森新聞》報導，事發於14日上午9時33分，當時34歲和37歲的工人踩在欄杆上，受困在20公尺高空之中，風一吹來，洗窗平台劇烈搖晃；雖兩人身上都綁了安全繩索，但就怕唯一支撐平台的纜繩斷裂，恐怕從7樓墜落到地面，其中一人小心翼翼拉著繩子奮力往上爬。

▲▼兩名工人受困7樓高空長達8分鐘。（圖／東森新聞）

▼兩名工人受困7樓高空長達8分鐘。（圖／東森新聞）

兩名工人的同事在平地，仍舊不斷抬頭往上望，臉上盡是擔憂和驚恐。驚險場景也讓不少大樓住戶打開窗戶，探頭關心。附近鄰居表示，有住戶說「聽到砰一聲，好大聲，嚇一跳」，以為他爸爸、媽媽跌倒，趕快起來看結果不是，才知是外面發生事情。

據了解，兩名工人正在7樓清洗外牆和窗戶，但疑似固定點鬆脫、鋼索斷裂，導致洗窗平台從橫的變成直的，兩名工人當場下墜一層樓，懸掛在6層樓高的半空中8分鐘，所幸利用馬達緩緩垂降到一樓，才化解這場驚魂。而34歲工人下巴、左膝受傷，37歲工人後背和兩大腿受傷，幸好在送醫後都沒有大礙。

據悉，事發社區都是以外包方式，有需要的時候才會請工程公司前來洗窗，這次出事也驚動勞檢單位派員前來調查。

▼這起事故導致兩名工人受傷送醫。（圖／東森新聞）