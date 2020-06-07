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台科大學生問「單身24年交不到女友怎辦？」　唐鳳妙回全場大笑

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▲▼立法院院會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳妙言妙語引發現場學生哄堂大笑。（圖／資料照／記者李毓康攝）

文／中央社記者吳欣紜台北6日電

行政院政務委員唐鳳今天受台科大邀請透過視訊回答學生提問，唐鳳表示，自己有一個個人特質，就是當遇到爭議或衝突時會站在每一邊思考，且認真傾聽，期許畢業生有這樣的能力。

台灣科技大學今天舉行畢業典禮，特別邀請唐鳳透過視訊與畢業生互動，僅開放學生線上提問，並由唐鳳親自解答。

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有學生詢問唐鳳是什麼個人特質或是轉捩點讓自己脫穎而出，唐鳳特別分享，自己有一個個人特質，就是每當遇到爭議或意識形態衝突時，「我會選每一邊站，試著設身處地把每一邊的論點都能用自己的方式想一遍」。

唐鳳說，如果自己缺乏第一手經驗而沒辦法同理某些人的論點，她也會嘗試跟對方混一陣子，直到最後那人的觀點自己也能幫忙表述，她也期許大家有這樣的能力。

▼唐鳳受台科大邀請透過視訊回答學生提問。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼政委唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

有學生詢問唐鳳如何在身為女性甚至是跨性別者的身分下，在工程及政治領域讓別人信服於自己並脫穎而出，唐鳳表示，在她的腦海裡並沒有覺得世界上一半的人跟自己不一樣，也因為這樣關係，在政治領域工作時要選每一邊站時就比較容易傾聽。

唐鳳表示，在政治領域上要大家信服有2個方法，一個是靠威信、一個是靠誠信，威信的做法是由上而下命令式的拍桌子憤怒方式，這雖然可以得到一時的注目，但到第2次、第3次之後，人就會麻痺，但誠信則不同，當自己很認真的傾聽對方30、40分鐘，所講的每一句話，對方都會記在心裡，這樣的方式可以達到跟威信一樣的效果，但效果是遞增的。

有設計系學生提問該怎麼突破限制為自身創造長久價值，唐鳳回應，設計對她來說就是設想跟計畫，設想是在設計思維裡幫他人設想、聆聽所有人聲音，不管本來在做的事情是面對固體的產品設計或是面對空間的空間設計，其實到最後運用這些產品的都還是人。

唐鳳建議，可以多跟人相處、多學習跟人相處的服務、互動、體驗、公共行政設計，這些可以把自己帶到不同的人面前，有這樣能力就不會被特定產業侷限、而有更廣闊的視野，同樣是設計，面對機器、產品跟人是不一樣的，越往人的方向移動，就越不會受到薪資天花板的限制。

▼有學生詢問，單身24年交不到女朋友怎麼辦。唐鳳妙回，「或許你可以交男朋友。」（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委范雲舉行立法院數位治理委員會成立大會 政務委員唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

除了這些問題外，也有學生詢問唐鳳是否能「喵喵叫」，唐鳳也爽快答應表示沒有問題，並改編樂團滅火器的歌曲「島嶼天光」，唱出「天色漸漸光，咱就大聲喵喵喵」來回應學生提問。

有學生詢問，單身24年交不到女朋友怎麼辦，唐鳳也妙回「或許你可以交男朋友」，引來學生哄堂大笑叫好，還有人提問唐鳳現在是否在控制他的腦波，唐鳳笑說「我目前沒有控制你的腦波，因為如果有控制腦波的話，我是絕對不會讓你拋出這個問題」。

另外，也有人提問是不是點選忘記密碼的時候，其實是寄一封信給唐鳳，她說，雖然每天收到上百封電子郵件，但目前還沒收到忘記密碼的電子郵件，同時強調「我每天都會花時間把電子郵件回完，如果大家把忘記密碼的電子郵件寄到我的信箱，我就回不完了，希望大家不要這樣做」。

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