搶救228烈士湯德章故居行動成功達標！　8千多人讚助募得2多千萬元

▲ 台南市文化資產保護協會發起的「搶救228烈士湯德章故居行動」，至募資期限截止成功達標，共募得2071萬餘元，共有8230人贊助。（圖／翻攝台南市文化資產保護協會粉專，下同）

記者林悅／台南報導

由 台南市文化資產保護協會發起的「搶救228烈士湯德章故居行動」，至6月11日深夜11時59分募資期限截止成功達標，共募得2071萬餘元，共有8230人贊助，達成率129％，台南市文化資產保護協會在臉書發文感謝所有贊助的民眾。



「感謝所有台灣人相挺，成功捍衛一個時代的勇氣和正義」，台南市文化資產保護協會指出，謝謝超過8千人的支持，讓我們完成在群眾募資平台兩千萬的搶救集資，這不只是留下湯德章烈士的故居，更是台灣在文資保存與轉型正義寫下新的一頁！





台南市文化資產保護協會說，接下來才是工作的起點，協會將會在6月底前，完成故居的購買、過戶、房屋點交的工作，接下來希望可以在3個月內進行初步的故居整理、布置，同時間彙整大眾的回饋品與感謝函，並預計於10月全數寄出，待初步整理及展覽布置完成後，會優先邀請參與搶救行動的民眾前來參觀、並進行導覽。第二階段，希望能在明年 313湯德章紀念日之前，以紀念館身份正式對外開放。

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這次集資所得的所有資金，將主要有1600萬元用來支付購屋，其餘4百萬部分作為回饋品製作寄送、廣告宣傳、銀行規費及募資平台相關費用、房屋簡要整理、基本展覽設置、未來半年紀念館的水電等費用。更長期的1年後的未來，將視文資審議的結果，進行不同程度的正式建物改善與整建修護，惟該部分的費用較高，不在此次募款的目標內。



台南市文化資產保護協會說：「這是協會的第一步，守護了湯德章烈士的故居，接下來還有更長的路要前進，謝謝湯德章先生，守護了台灣人，讓我們團結，一起跨出了這一步，接下來輪到我們，讓大家記得這段台灣歷史」。

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